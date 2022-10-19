国际能源署预计2022年二氧化碳排放量仅增1%

（早报讯）2022年全球二氧化碳排放量仅增加1%。

国际能源署（IEA）星期三（10月19日）表明，尽管人们担心当前的能源危机或导致各国放缓可再生能源的过渡进程，但全球2022年的二氧化碳排放量仅增加1%。

国际能源署预测，2022年的二氧化碳排放量将达到33.8亿吨，较2021年增加3亿多吨。但3亿多吨这个数字实际上还是远低于2021的增量。

2021年，因世界多国相继解除封锁政策，为迅速提振疫后经济，开始使用化石燃料，导致2021年的二氧化碳排放量增加20亿吨。

国际能源署称，俄乌战争引发的能源危机的确助长了煤炭需求。但在包括电动汽车在内的可再生技术的广泛部署下，有效抵消了煤炭的排放量，预计2022年二氧化碳排放量将减少约10亿吨。

国际能源署执行董事法比罗尔（Fatih Birol）说：“令人鼓舞的是，太阳能和风能正在填补大部分（能源）空白，而煤炭价格的上涨相对较小，而且是暂时的。”

比罗尔补充说：“这意味着，今年二氧化碳排放量的增加速度远没有一些人担心的那么快……而政府推动的政策，正在使能源经济出现真正的结构性变化。”

国际能源署称，欧洲2022年的排放量可能会略有下降，随着一系列新的可再生能源项目于明年推出，预计整体的排放量将继续减少。

今年4月，联合国政府间气候变化专门委员会发布报告称，仍有可能到2030年前将全球温室气体排放量比2010年至少降低一半。

联合国表明，全球正处在关键十字路头，若不即刻采取行动，将无法实现《巴黎协定》提出的将全球平均气温，尽可能控制在1.5摄氏度以内。