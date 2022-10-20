马斯克：尽管买得太贵 收购推特还是让他兴奋

（早报讯）全球首富马斯克（Elon Musk）星期三（10月19日）承认他是以过高的价格收购社交媒体推特（Twitter），但是他仍对即将收购推特而感到兴奋无比。

根据路透社报道，也是电动车巨头特斯拉（Tesla）首席执行官的马斯克，是在特斯拉季度报告发布后的线上会议中，回答有关推特收购计划的问题时做出上述谈话。

这个备受全球瞩目的推特收购交易已经被美国法官下令必须在10月28日之前敲定了。美国法官给马斯克铁定的交易完成日期，就是要消除这项440亿美元巨额交易再次出现时断时续的变数。

马斯克在隔夜将推特描述为一个“憔悴”了很长时间的资产。他说：“我和其他投资者现在显然是以过高价格收购推特。但是在我看来，推特的长期潜力比它当前价值要高出许多。”

马斯克也说，他目前没有想要把推特与他拥有的SpaceX、Neuralink和Boring Company合并在一起。

路透社说，马斯克一直在努力筹集现金收购推特。在特斯拉隔夜盘后发布季度报告后，一些市场业内专家甚至认为，马斯克可能需要再出售约30亿美元的特斯拉股票，才能资助推特收购行动。

因此特斯拉股东此刻也担心，如果马斯克出售更多特斯拉股票来为这笔交易融资，可能会把特斯拉股价拉低。特斯拉隔夜股价在盘后下跌13.94美元或6.28%，报208.10美元。