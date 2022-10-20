英国保守党议员提交不信任首相信函

（早报讯）英国保守党议员雪莉·穆里星期四（10月20日）说，她已提交了一封对首相特拉斯不信任的信函。

路透社报道，穆里（Sheryll Murray）通过社交网站推特说：“我对特拉斯寄予厚望，但发生星期三晚的事情之后，她的立场变得站不住脚，我已经向布雷迪（Graham Brady）提交了一封信。”

布雷迪为保守党的1922议员委员会主席。这个委员会负责制定选择和更换党领导人的规则。

据彭博社报道，许多保守党议员现在希望特拉斯立即辞职下台，先前人们普遍认为，至少应等到10月31日宣布新的经济计划以平息金融市场动荡后才让领导层换届。

英国内政部长布雷弗曼星期三（19日）因违反政府规定辞职，保守党首席党鞭及其副手也传要辞职，之后才同意留任；特拉斯的首相一职看来岌岌可危。

据两位知情人士透露，内阁部长们曾于星期三就首相是否应该辞职，进行了未公开的会谈。

特拉斯有意在英国重启页岩气压裂这项有争议的计划，保守党议员可能倒戈，政府正试图化解。但在这个议题投票前几个小时，发生了内政部长布雷弗曼（Suella Braverman）离职一事，由一直公开策划推翻特拉斯的前交通部长沙普斯（Grant Shapps）接任。此举代表首相不再当家作主。

财政部长克沃滕上星期五离职，由前外长亨特接棒。布雷弗曼的离职意味着特拉斯在一周内失去了两名高级部长，而接任他们职务的人选都不是支持特拉斯担任首相的人。