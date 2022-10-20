周四美市盘前小幅走高 重点谈电动车巨头特斯拉业绩

星期四（10月20日）重点：

美国华尔街股市主要股指期货星期四（10月20日）小幅走高。在晚上7时截稿时，标准与普尔500指数期货微起8.10点或0.22％，报3703.30点；纳斯达克100指数期货起4.30点或0.04％，报11107.70点；道琼斯指数期货则起118.70点，报30542.50点。

美国国债收益隔夜（星期三）上升，再加上制药厂雅培（Abbott Laboratories）业绩令人失望，削弱了这几天的财报季强劲势头，掩盖了网飞（Netflix Inc）股价的飙升带动力量，也结束了股市连续两天上涨的走势。

标准与普尔500指数隔夜下跌24.82点，闭市报3695.16点。重量级的道琼斯指数则跌99.99点，闭市报30423.81点。以科技股为主的纳斯达克100指数也退低0.40％或44.36点，以11103.38点收市。

美国股市隔夜的交易一般，交易所的总成交量是110亿5000万股，比过去20天的116亿2000万股平均成交量少。

盘前交易重点：

网飞（Netflix）在第三季度在全球市场吸引了240万新用户，是市场预测的两倍多。而且它在年底之前预料还能另外增加450万用户。这些强劲数字带动网飞股价隔夜跃升13.1%。星期四晚上盘前该股微退0.88美元，截稿时报271.50美元。

华尔街分析师普遍预测，美国航空（American Airlines Group）即将在星期四晚上开盘前发布的季度营业额会是132亿5000万美元，每股盈利则会是0.31美元。该股星期四晚上盘前上升0.31美元，截稿时报14.30美元。

国际商业机器公司（International Business Machines，简称IBM）隔夜宣布第三季度销售额增长6.5%至141亿美元，预计全年营业额增长将超越公司先前的中个位数预测，公司的自由现金流也将达到100亿美元。该股股价在星期四晚上盘前交易中上涨3.74美元，截稿时报126.25美元。

制药厂雅培隔夜发布的业绩报告显示，因为受到美元走强和中国供应供应链受阻的影响，旗下的国际医疗器械销售增长比预测的来得低。这也导致该公司股价隔夜下跌6.5%。星期四晚上盘前该股回稳，微起0.12美元，截稿时报98.23美元。

星期四下文我们来看看电动车巨头特斯拉（Tesla）隔夜发布的最新季度业绩报告。星期四晚上盘前该股下跌12.05美元，截稿时报209.99美元。

盘前活跃股按序：特斯拉（Tesla）、Carnival Corp、苹果（Apple）、美国航空和英伟达（NVIDIA）。截稿时，除了特斯拉股价下跌之外，其他四只活跃股的股价全部上升。

马斯克隔夜夸下海口说，他认为特斯拉未来的价值将超越科技巨头苹果公司（Apple）和石油生产商沙特阿美（Saudi Aramco）这两家庞大的公司市值的总和。（法新社）

特斯拉（Tesla）（纳斯达克证券交易所代码：TSLA）

（早报讯）特斯拉首席执行官马斯克（Elon Musk）在隔夜的业绩发布会中表示，他预计特斯拉今年将无法实现之前定下的电动车交货量目标，但是马斯克对特斯拉营业额不达标，以及市场需求疲软等担忧则轻描淡写带过。特斯拉股价也因此在隔夜盘后下挫6.28%至208.10美元。

针对投资者担心全球经济疲软，而特斯拉车价高可能打击买气，马斯克在业绩线上会议上只说，特斯拉的第四季度需求依然旺盛。不过因为一些物流挑战持续存在，第四季度的交货量增长率预料会低过50%，而产量增长则可达到50%。

马斯克说：“我不能说我们是抗衰退（recession-proof）的行业，但我们肯定是具有经济衰退弹性的。”

不仅如此，马斯克还说，特斯拉还有能力进行50亿至100亿美元的自家股票回购。这项回购计划目前只是在等待着董事会审查和批准。

根据特斯拉发布的业绩报告，该公司第三季度的营业额是214亿5000万美元。虽然这个数字是创新高表现，但是它却比Refinitiv搜集的分析师普遍预测，即219亿6000万美元来得低。

虽然营业额不达标，特斯拉的季度每股盈利还是有1.05美元，比Refinitiv搜集的分析师普遍预测的0.99美元来得高。特斯拉这个季度的净利达到33亿3000万美元，比一年前增加了一倍多。

不过特斯拉的第三季度车辆毛利率是27.9%，比去年同期的30.5%逊色。不仅如此，因为美元兑主要货币走强，也带给特斯拉业绩总数达2亿5000万美元的负面外汇影响。

尽管如此，马斯克隔夜夸下海口说，他认为特斯拉未来的价值将超越科技巨头苹果公司（Apple）和石油生产商沙特阿美（Saudi Aramco）这两家庞大的公司市值的总和。特斯拉现在的市值不到7000亿美元，而苹果现在的市值约2.3万亿美元，沙特阿美公司的市值则是2.1万亿美元。

在Tipranks的30名分析师对特斯拉的看法似乎就没有马斯克这么乐观。当中只有19名给予特斯拉股“买进”的评级，七名给予“持守”的评级，四名给予“卖出”的评级，一年期限平均目标价是325.34美元。