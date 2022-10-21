英国保守党公布新党魁选举规则 新首相人选最快24日敲定

（早报讯）英国执政保守党公布新党魁选举规则，新首相人选最快可在下星期一（10月24日）敲定。

路透社和《纽约时报》综合报道，上任才六周的特拉斯20日宣布辞去首相职位后，保守党“1922委员会”主席布雷迪随即公布新党魁选举程序，严格限制竞选人数，以争取在最短时间内选出一位新领导人。

有意加入选战者必须在当地时间24日下午2时（新加坡时间25日凌晨1时），至少争取到100名保守党议员的提名。

英国国会中有357名保守党议员，这表示在第一轮投票中，最多只有三名竞选人可以通过这一门槛。

至24日下午2时为止，如果只有一人取得足够的提名人数，这名竞选人就会成为保守党的新党魁，并成为英国的新首相。

如果有两人达到100个提名门槛，保守党议员将进行一次象征性的投票，看哪一位候选人票数最多。如果票数较少的候选人不自动退出，全体保守党党员就会通过线上投票方式选出新党魁。

英国新首相之位最后花落谁家将在10月28日揭晓。

特拉斯星期四（10月20日）与国会下议院保守党议会党团“1922委员会”主席布雷迪会晤后，于当天傍晚在唐宁街10号外发布声明，宣布辞职。

9月6日上台的特拉斯承认无法履行她的竞选承诺，将留任到保守党选出新首相为止。