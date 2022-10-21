美国解封起诉状 称七名中国公民涉嫌在美进行“猎狐行动”

（早报讯）美国公布了对七名中国公民的刑事提控，指控他们涉嫌对一名美国居民及其家人进行监视和骚扰，并指中国政府试图将其中一人遣送回国。

路透社报道，美国纽约布鲁克林一地方法院于星期四（10月20日）解封的八项起诉状，是美国司法部针对中共公安部执行追捕逃亡境外人员的“猎狐行动”的最新举措。

被控七人中的两人，是身处于纽约罗斯林（Roslyn）的55岁男性安全忠（音译）和他的34岁女儿安广阳（音译），其余五人身处于中国。安全忠和他女儿已于20日上午被捕。由于美国与中国没有引渡条约，其余五人仍未被捕。

根据起诉状，安全忠被指控应中共某省纪委的要求，骚扰和恐吓一名居住在美国的中国男性和他的儿子。这名中国男性和他的儿子分别被称为无名氏1号和无名氏2号。

据称，被告胁迫受害者的一名亲属由中国前往美国，以说服无名氏1号返回中国。

起诉状称，2018年9月在一家餐馆举行的一次聚会上，这名被胁迫的亲属向无名氏2号解释，由于无名氏1号被列入中共遣返100名头号逃犯名单，因此他被中共政府强迫前往美国，以说服无名氏1号回国。

除此，受害人还遭受其他骚扰，包括收到一封警告信，内容说“回来自首是唯一出路”。另外，中国政府还在纽约州法院对这对父子提起诉讼，指控无名氏1号在中国工作时偷了雇主的钱，他的儿子也从中非法获利。

美国联邦调查局驻纽约办事处主管助理主任德里斯科尔说，本案受害者寻求逃离一个专制政府，他们选择离开中国，在美国过上更好的生活，但中国政府派特工到美国对他们进行骚扰和威胁，甚至想强行将他们遣返中国。