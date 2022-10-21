马斯克计划将推特员工人数削减75%

（早报讯）根据《华盛顿邮报》获取的文件，全球首富马斯克（Elon Musk）在收购社交平台推特（Twitter Inc）之后，将在收购完成的几个月内，裁退将近75%的推特现有员工。

报道说，马斯克向他的推特收购计划潜在投资者说，当他在10月28日完成推特收购计划之后，会把推特的员工人数从目前的7500人，大幅度削减到2000多人。

这个备受全球瞩目的推特收购交易，已经被美国法官下令必须在10月28日之前敲定。美国法官给马斯克铁定的交易完成日期，就是要消除这项440亿美元（约627.7亿新元）巨额交易再次出现时断时续的变数。

也是电动车巨头特斯拉（Tesla）首席执行官的马斯克才刚刚在星期三（10月19日）特斯拉的季度业绩发布会上，承认他以过高的价格收购推特，但他仍对即将收购推特而感到兴奋无比。

当时马斯克还把推特描述为一个“憔悴”了很长时间的资产。他说：“我和其他投资者现在显然是以过高价格收购推特。但在我看来，推特的长期潜力比它当前价值要高出许多。”

推特隔夜股价上升0.61美元或1.18%，闭市报52.44美元。但在裁员消息传开后，该股在盘后下跌0.16美元或0.31%，报52.28美元。