印尼或在G20峰会安排普京与拜登会晤

（早报讯）印度尼西亚或在二十国集团（G20）峰会期间，安排美俄两国领袖会晤。

塔斯社（TASS）星期五（10月21日）引述印尼驻俄罗斯大使塔瓦雷斯（Jose Tavares）报道称，若俄国总统普京决定出席G20峰会，印尼将非常乐意安排他与美国总统拜登会面。

塔瓦雷斯说：“俄罗斯作为G20成员国，与其他任何国家或联盟一样重要。此外，印尼无权撤回邀请，作为东道国，我们有邀请更多参与者的专属权利。”

塔瓦雷斯补充说：“我们希望他们能亲自参与，而不是在线参与，否则会很困难，亲自见面总是一个优势。我们将提供场地和所需的便利……我们并不承诺立即解决任何问题，但领导人之间的简单沟通可以帮助推进两国间的关系。”

10月11日，拜登表明“无意与普京会面”，但称“若他（普京）在G20峰会上找我，说想谈谈释放（被拘留的篮球明星）布兰妮·格里纳的问题，我就会和他会面。我的意思是，这要视情况而定。”

普京则于14日回应说，他认为没有这个（见面）必要，称还未决定是否出席G20峰会。

自拜登就任总统以来，只在2021年6月于日内瓦举行的俄美峰会上，与普京见过一次面。

G20峰会将在11月15日和16日于印尼峇厘岛举行。