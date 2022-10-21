周五美市盘前退低 重点谈Snap Inc股价猛挫

星期五（10月21日）重点：

美国华尔街股市主要股指期货星期五（10月21日）下跌。投资者逐渐消化这个星期的多个企业业绩报告。这一连串的业绩除了反映一些企业的盈利实力之外，也反映了高通胀和利率上升对企业业绩的影响。

在星期五7时截稿时，标准与普尔500指数期货退低17.50点或0.48％，报3648.30点；纳斯达克100指数期货下跌87.50点或0.79％，报10959.20点；道琼斯指数期货则下跌119.60点，报32308.20点。

隔夜（20日）发布的劳动力市场数据，以及联储局官员的强硬言论，让投资者认为央行会继续积极加息，也把一系列稳健的企业业绩的带动力给掩盖，导致美国股市隔夜收低。

标准与普尔500指数隔夜下跌29.38点，闭市报3665.78点。重量级的道琼斯指数则跌90.22点，闭市报30333.59点。以科技股为主的纳斯达克100指数也退低0.51％或56.67点，以11046.71点收市。

美国股市隔夜的交易一般，交易所的总成交量是113亿7000万股，比过去20天的116亿2000万股平均成交量少。

盘前交易重点：

华尔街分析师普遍预测，美国运通（American Express）即将在开盘前公布的季度每股盈利会是2.41美元，营业额则会是135亿美元。美国运通股价在盘前交易中退低5.62美元，截稿时报136.80美元。

药剂公司辉瑞（Pfizer）隔夜说，在美国政府当前的采购合约到期后，辉瑞预计公司的冠病疫苗的价格将大约翻两番至每剂110美元至130美元。星期五晚上盘前辉瑞股价微退0.05美元，截稿时报42.86美元。

根据《华盛顿邮报》，全球首富马斯克（Elon Musk）在收购社交平台推特（Twitter Inc）之后的几个月内，将会裁退近75%的推特员工。这个消息让推特股价在今晚盘前退低3.39美元，截稿时报49.05美元。

今天下文我们来看看社交媒体平台Snap Inc隔夜发布的最新季度业绩。今晚盘前该股猛挫3.09美元或28.64%，截稿时报7.70美元。

盘前活跃股按序：推特、特斯拉（Tesla）、苹果（Apple）、Carnival Corp和Meta Platforms。截稿时，这五只活跃股的股价全部下跌。

Snapchat从每用户赚取的平均营业额却下滑了11%至3.11美元，比市场分析师平均预测的3.19美元来得低。（法新社）

Snap Inc

（纽约证券交易所代码：SNAP）

（早报讯）社交媒体平台Snap Inc隔夜收盘后发布了最新的业绩，也是该公司有史以来季度销售增长最慢的业绩。对此，Snap Inc归咎于旗下客户的广告支出下降。业绩一出炉，Snap Inc股价即刻在盘后猛挫超过27%。

Snap Inc业绩报告显示，公司的第三季度销售额增长6%至11亿3000万美元，比彭博社搜集的市场分析师平均估计的11亿4000万美元稍微低。

Snap Inc的季度净亏损额则达到3亿6000万美元，每股亏损是0.22美元。这次的亏损额也计入了数额达1亿5500万美元的重组成本。Snap Inc说，尽管如此，公司董事会还授权在未来12个月内落实总额达5亿美元的股票回购计划。

Snap Inc是在刚刚过的季度里进行了业务重组与调整。在8月间，Snap Inc就宣布裁员20%，同时也削减所有对公司用户或营业额增长没有贡献的开销和计划，以便更好的应对销售额暴跌带来的负面影响。

Snap Inc在业绩报告中说，公司的营业额增长会“继续受到过去一年里接二连三出现的负面因素的影响，包括：宏观经济逆风和整个市场的竞争加剧。在面临运营环境逆风、通胀驱动的成本压力和资本成本上升的情况下，公司的许多行业的广告合作伙伴也正在减少他们的广告与促销预算。

Snap Inc股票隔夜闭市报10.79美元，微跌0.07美元或0.64%。但是在业绩报告出炉后，该股在盘后的延长交易中猛挫至7.78美元，跌幅达27.06%。该股开年至今，已经下跌了整整77%。

Snap Inc业绩报告也说，在刚过的季度里，公司Snapchat平台的每日活跃用户总数有3亿6300万户，同比增加了5700万户，超过了公司原本的3亿5870万户的预测。不过Snapchat从每用户赚取的平均营业额却下滑了11%至3.11美元，比市场分析师平均预测的3.19美元来得低。

与去年同期相比，Snapchat美国市场的用户在该平台逗留的时间也减少了5%。这个趋势肯定会让公司的广告客户感到担忧。

也许基于此，在Tipranks的33名分析师对Snap Inc股票前景的看法似乎也不怎么乐观。当中只有九名给予Snap Inc股“买进”的评级，22名给予该股“持守”的评级，两名给予该股“卖出”的评级，一年期限平均目标价是13.86美元。