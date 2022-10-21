欧盟领导人寻求统一战线 消除对华依赖

（早报讯）欧盟领导人星期五（10月21日）在比利时首都布鲁塞尔展开第二天会议时重申，欧盟应统一对华战线，减少在经济和关键技术等领域过度依赖中国。

爱沙尼亚总理卡拉斯（Kaja Kallas）对记者说：“我认为中国和俄罗斯一样，我们的分裂符合他们的利益。我们团结一致、用一个声音说话，就符合我们的利益。”

卡拉斯认为，对小国来说，采取统一的对华态度至关重要，因为小国“没有单独处理的能力”，并补充说，与中国的任何单独协议都将削弱欧盟。

比利时首相德克罗说：“过去，我们作为欧洲国家过于自满……我们与中国保持关系是正常的，但就像常说的，这种关系在不同主题上非常多元化。”

自2019年以来，欧盟一直将中国视为合作伙伴、经济竞争对手以及体制竞争对手。

本周早些时候，欧盟外交政策部门曾在一份文件中表明，现在应该主要将北京视为推动“世界秩序的另一种愿景”的竞争对手。

拉脱维亚总理卡林斯（Krisjanis Karins）也呼应了卡拉斯的说法，称“我们27国一起的时候中国最好对付，而不是和中国一对一的时候。”

芬兰总理马林（Sanna Marin）则强调，欧盟须加强与民主国家之间的合作，“不应在技术等关键问题上依赖专制政权”。