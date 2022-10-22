美众院国会山骚乱调查委员会向特朗普发出传票

（早报讯）美国国会众议院国会山骚乱特别调查委员会星期五（10月21日）向美国前总统特朗普发出传票。

委员会当天向特朗普律师致信，要求特朗普必须到国会或者通过视频方式作证，听证会将在11月14日或前后几天举行，如有必要将持续多日。

委员会在信中说，有“相当多证据”表明特朗普“亲自指挥了”试图推翻2020年大选结果的行动，包括散布“大选被窃取”谣言，施压司法部、多州官员、国会议员以及时任副总统试图改变大选结果。

委员会主席汤普森和副主席切尼说，他们知道传唤前总统是“重要且具有历史意义的行动”，他们已经慎重考虑。

此外，委员会还要求特朗普提供相关文件，包括特朗普与国会议员和极端组织私人沟通内容等。这些文件必须在11月4日前提供给委员会。

10月13日，众议院国会山骚乱特别调查委员九名成员全票通过传唤特朗普。

目前，特朗普方面尚未就这一传票发表意见。

美媒称，特朗普可以选择到国会作证、藐视传票或向法院起诉。如果特朗普拒绝到国会作证，众议院将可投票决定是否认定其藐视国会。如果投票通过，司法部将可以起诉他。

21日，特朗普政府时期的白宫首席战略师班农因藐视国会被判处四个月监禁以及6500美元（约9198新元）罚款。众议院国会山骚乱特别调查委员会去年曾传唤班农，但班农拒绝配合，他随后因藐视国会被起诉。

2021年1月6日，在国会清点大选选举人票期间，大批特朗普支持者暴力冲击国会，造成至少五人死亡。在经历近一年的调查取证后，众议院特别调查委员会从今年6月9日起开启针对国会山骚乱事件的系列公开听证会，预计该委员会将在今年12月发布国会山骚乱事件调查的最终报告。