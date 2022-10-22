加拿大手枪买卖和转让禁令正式生效

（早报讯）加拿大自星期五（10月21日）起正式在全国范围内实施对手枪的销售、购买和转让禁令。

加拿大总理特鲁多在大温哥华地区宣布这项禁令生效。他说，加官方将继续尽一切努力让枪支远离社区。

根据新实施的禁令，10月21日起，人们不得在加拿大境内买卖或转让手枪，也不得将新购的手枪带入加拿大。少部分对象可获得豁免，比如，职业射击运动员和其合法职业需携带手枪的人士，以及枪械制造商、影视业、博物馆等持有执照的企业或机构等。

禁令生效日之前提交的在加拿大境内买卖或转让手枪的申请仍将继续获处理。

这是加联邦政府应对枪支暴力的全面计划之一。加官方称，当局正在实施逾40年来最强力的控枪措施。

加政府今年5月底向国会提交意在强化枪支管制的法案，拟全面禁止进口、买卖和转运手枪，对实施家庭暴力或刑事骚扰行为的人吊销持枪执照，强化打击枪支走私和贩运等。自8月19日起，该国暂时禁止进口限制级手枪。2020年5月，加政府将大约1500种攻击性枪支列入“禁止”类管制清单，即不允许使用、售卖或进口。

加官方说，在大多数涉枪犯罪中，手枪是首选武器。2009年至2020年，在加拿大涉枪暴力犯罪案件中，有59%使用了手枪。现在加拿大人持有的手枪数量比2010年增加七成。

加政府说，自2016年以来已投入近10亿加元用于解决枪支暴力问题，包括防止枪支落入犯罪分子之手，以及加强打击边境枪支走私等。加边境服务局2021年查获的枪支数量创下历史纪录。