美国2022财年财政赤字降至1.375万亿美元

（早报讯）美国财政部星期五（10月21日）公布数据显示，2022财年美国联邦政府财政赤字达1.375万亿美元（约1.945亿新元），较2021财年2.776万亿美元的数字减半。

2022财年为2021年10月1日至2022年9月30日。数据显示，2022财年美国财政收入约为4.896万亿美元，高于2021财年4.046万亿美元的数据；财政支出为6.272万亿美元，低于2021财年6.822万亿美元的数据。2022财年联邦财政赤字占美国国内生产总值（GDP）的比重从上一财年的12.3%降至5.5%。

受应对冠病疫情而采取的经济刺激政策影响，美国2020财年和2021财年财政赤字分别达到3.13万亿美元和2.77万亿美元，创造历史纪录。2019财年财政赤字仅为9836亿美元。

分析认为，2022财年联邦财政赤字减半的主要原因是，随着疫情趋于稳定，政府无需再推出巨额财政支持。同时，经济复苏提振了就业市场，使更多美国民众找到工作、增加了税收。

美国总统拜登说，2022财年财政赤字数据减半“证明了我们正在负责任地恢复经济”。

共和党人则认为，拜登政府减免学生贷款的做法实则加剧了财政赤字，财政赤字本应减少更多。有机构统计，如果拜登政府不采取减免学生贷款政策，财政赤字将可再减少4000亿美元。

今年8月，拜登政府推出减免学生联邦贷款政策，规定收入低于12.5万美元的个人和收入低于25万美元的家庭可免除1万美元学生贷款。据统计，约2000万人可获得这项福利。