梅洛尼宣誓就任意大利总理 领导极右翼政府

（早报讯）（罗马综合电）意大利极右翼兄弟党领导人梅洛尼星期六（10月22日）宣誓就职，成为意大利首位女总理，她领导的是二战后意大利首个极右翼政府。

法新社报道，梅洛尼（Giorgia Meloni）和24名部长一起在总统府奎里纳尔宫宣誓，宣誓仪式由总统马塔雷拉主持。

她领导的疑欧派和反移民派兄弟党在9月25日的选举中胜出。梅洛尼于星期五（10月21日）获得总统授权组建新政府，但新政府有待于25日接受国会参众两院的信任投票。

45岁的梅洛尼所属政党具有新法西斯主义根源，她的任命对于意大利这个欧元区第三大经济体和没有执政经验的的兄弟党来说是历史性的转变。

中国通讯社报道，意大利兄弟党得票率约为26%，成为议会第一大党。同时，主要由意大利兄弟党、联盟党和前总理贝卢斯科尼领导的意大利力量党组成的中右翼政党联盟获得约44%的选票，领先其他政党和政党联盟。

梅洛尼在2012年与盟友成立意大利兄弟党，她曾公开表示，仰慕已故独裁者墨索里尼，又主张强硬应对向乌克兰发动特别军事行动的俄罗斯、解散欧元区，并反对同性恋、反移民等。

欧洲联盟希望与意大利新政府合作。欧洲委员会主席范德莱恩在推特贴文道：“我期待我们就共同面临的挑战，与意大利新任政府展开具建设性的合作。”