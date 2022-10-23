美国共和党因电邮被归类为垃圾信息起诉谷歌

（早报讯）美国共和党全国委员会（RNC）星期五（10月21日）对Alphabet Inc旗下的谷歌公司提起诉讼，指控谷歌将其发送给用户的电子邮件归类为垃圾邮件。

委员会在诉讼中表明：“在选举筹款和社区建设的关键时刻，谷歌已将数百万封委员会的电子邮件归入潜在捐助者和支持者的垃圾邮件文件夹。”

委员会指控谷歌因“政治派别和观点（不同）而限制其电子邮件”。

谷歌则拒绝承认相关指控。

谷歌发言人卡斯塔内达（Jose Castaneda）发声明说：“正如我们一再说过的，我们根本不会根据政治派别过滤电子邮件。谷歌邮箱的垃圾邮件过滤器反映了用户的行为。”

卡斯塔内达补充说：“我们为竞选活动提供培训和指导方针，我们最近还启动了美国联邦选举委员会（FEC）批准的针对政治发件人的试点，我们将继续努力最大限度地提高电子邮件的送达率，同时最大限度地减少不需要的垃圾邮件。”

垃圾邮件过滤器通常会自动清除未经请求的“垃圾邮件”，并将它们转移到单独的文件夹中。

委员会称，在10月的大部分时间里，几乎所有的电子邮件都进入到用户的收件箱，但在10月底的重要​​筹款时期，几乎所有的电子邮件最终都进入了用户的垃圾文件夹中。

委员会表明，尽管它已尽最大努力与谷歌合作，但“歧视”已经持续了大约10个月。