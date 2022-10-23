伊朗原子能组织子公司电脑系统遭黑客入侵

（早报讯）伊朗原子能组织旗下公司的电子邮件伺服器遭黑客攻击，该组织称这是一起“外国攻击”，旨在趁着库尔德族女子阿米尼在警方拘留期间死亡，引发全国抗议浪潮之际“博眼球”。

伊朗原子能组织星期天（10月23日）发声明说，遭黑客攻击的子公司是原子能生产及发展公司，但声明企图淡化这起袭击的严重性。

声明说：“攻击源自某个国家，未经授权进入公司的电子邮件系统，导致一些电邮内容被发布到社交媒体。”

声明补充，这些电邮内容包含“技术信息及一般的日常交流”。

声明还说，黑客这么做的目的是要吸引公众关注，利用媒体制造舆论氛围及心理操作。

上个月，22岁的库尔德族女子阿米尼（Mahsa Amini）因违反衣着准则被伊朗道德警察逮捕，在拘留期间死亡。警方称，阿米尼是死于心脏病，但她的家人与许多民众认为她是被殴打致死。这起事件引发伊朗近三年来最大规模的示威潮。

一个名为“Black Reward”的组织星期五（21日）在推特上发出最后通牒，要求伊朗当局24小时内释放所有政治犯、良心犯及在最近的抗议活动中被捕的人，否则就会公开伊朗核计划的相关文件。

这个组织隔天果然在社媒发布一些资料，包括一段据称是在伊朗核设施现场拍摄的短片，以及一些相关的协议、地图和工资单等文件。