约翰逊放弃竞逐保守党党魁

（早报讯）英国前首相约翰逊宣布放弃竞逐执政党保守党党魁，称自己虽已获得足够党内同仁的支持，但他认为现在不是这么做的正确时候，这也意味着英国前财政部长苏纳克几乎笃定成为英国的下一任首相。

英国广播公司（BBC）和《纽约时报》综合报道，约翰逊于星期天（10月23日）晚上发表声明说：“我确认我已达到提名竞选保守党党魁的高门槛，截至今晚，我取得了102名保守党国会议员的支持，包括一名提名人和一名附议人，明天就可以提交我的提名。”BBC无法核实约翰逊提供的数字。

约翰逊说，他相信自己能够在保守党党魁竞逐中获胜，接替特拉斯的职位，但他说：“在过去几天里，我得出的结论是，现在不是这么做的正确时候。你必须在国会中领导一个团结的政党才能够有效执政。”

约翰逊称，他联系了苏纳克和莫当特，希望三人能够为了国家利益而走在一起，但“很遗憾没能做到这点。”为此，他决定放弃提名机会，并向成功竞逐保守党党魁的人提供支持。

在约翰逊宣布决定后，苏纳克在推特上对约翰逊在担任首相期间的贡献表示赞赏。

苏纳克在推特上说，约翰逊带领英国战胜一些最严峻的挑战，包括带领英国脱离欧盟，成功推动全国接种冠病疫苗，并以行动反击俄罗斯总统普京和他在乌克兰发动的野蛮战争，“我们永远感激他所作的贡献”。

苏纳克和前国防部长莫当特均已宣布竞选保守党党魁。提名保守党党魁的最低门槛为必须至少获100名保守党议员的支持。

根据BBC的统计，至今有155名保守党议员公开支持苏纳克，公开支持莫当特的人数为25。约翰逊宣布放弃后，公开挺他的保守党议员从57人减少为54人。

英国国会中总共有357名保守党议员，但苏纳克和莫当特不能提名自己，这表示目前仍有121人还未正式表态。