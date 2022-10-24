英国媒体头条：苏纳克笃定当选新首相

（早报讯）英国前首相约翰逊宣布放弃竞逐执政保守党党魁后，英国各大媒体都以约翰逊退出竞选，英国前财政部长苏纳克将成为唐宁街10号的新主人作为头版头条。

英国广播公司（BBC）报道，《泰晤士报》称，约翰逊放弃竞选保守党党魁，为现年42岁的苏纳克成为英国下一任首相铺平道路，他最快可能在星期一（10月24日）就获任命为特拉斯的继任者。

该报还说，约翰逊早前向支持者表明有意卷土重来，并宣称获得102名保守党国会议员的支持之后，又自己戳破了这个可能。

《独立报》（i Newspaper）说，多名保守党大佬撤回对约翰逊的支持后，苏纳克已成为唐宁街10号新主人的大热门，而前国防部长莫当特的盟友认为，她现在可以把约翰逊的支持者争取过来，以设法在提名保守党党魁的截止期限前凑足至少100名支持者。

另据《卫报》，由于“越来越多资深保守党人发出警告，指约翰逊复出将导致乱局并触发提前大选”，致使约翰逊在争取更多保守党议员支持方面益发困难。

《太阳报》说，约翰逊为避免引发混乱而放弃竞选机会，苏纳克将在24日下午午茶时间成为英国的新首相。

《每日镜报》称，苏纳克即将成为英国最新的“非民选首相”，并指“颜面尽失”的约翰逊声称自己达到竞选保守党党魁的门槛，只因担心党内分裂而作罢。

根据BBC的统计，至今有155名保守党议员公开支持苏纳克，支持莫当特的人数为25。约翰逊宣布放弃后，公开挺他的保守党议员从57人减少为54人。英国国会中总共有357名保守党议员，但苏纳克和莫当特不能提名自己，这表示目前仍有121人还未正式表态。

保守党这次党魁选举将速战速决，依照英国保守党“1922委员会”公布的党魁选举程序，候选人提名将在当地时间10月24日下午2时（新加坡时间24日晚上9时）截止，若只有一人达到提名门槛，这名候选人就自动成为保守党的新党魁和新首相，否则将在同日傍晚6时举行第一轮投票；若需要，将在同日晚上9时举行第二轮投票。

如果届时仍无法淘汰任何人选，那么保守党的基层党员将举行线上投票，最终获胜者将于10月28日公布。