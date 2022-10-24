美国化妆品Revlon股票准备退市

（早报讯）面临破产的美国化妆品公司露华浓（Revlon）的股票，可能很快就会从纽约证券交易所退市。目前纽约证券交易所已经暂停了露华浓A级普通股的交易。这组A级普通股预料会在退市后，在美国场外交易市场（OTC）交易。

露华浓星期六（10月22日）宣布，纽约证券交易所监管委员会的审查委员会已经在20日驳回了露华浓的挂牌上诉，而且也肯定纽约证券交易所在今年6月将露华浓普通股退市的决定。

拥有90年历史的露华浓今年6月申请第11章破产保护。当时露华浓说，公司背负35亿美元的债务，但公司手头的现金太少，因此无法及时偿还款项给化妆品供应链中的关键供应商。

虽然申请破产保护，当时露华浓说，公司取得5亿7500万美元的新贷款，是能够让公司“无限期”继续经营。之后露华浓股票也曾短暂因为市场投资者对模因股票的兴趣，以及空头挤压的交易，8月初曾出现一天股价猛飙近90％的走势。

然而纽约证券交易所已经正式宣布不允许露华浓股票继续挂牌交易，露华浓本身也发布文告说，它预计公司股票将在“不久的将来”从交易所撤出，现在也已经“暂停交易”，看来露华浓退市的命运已成定局。暂停交易之前，露华浓上星期四（20日）的最后闭市价是3.8999美元。

露华浓成立于1932年，当时适逢全球经济大萧条。它以卖美甲油开始，之后也售卖唇膏、彩妆等化妆品。露华浓在2016年收购了伊丽莎白·雅顿（Elizabeth Arden）。公司旗下其他品牌还包括Cutex和Almay，在全球150个国家都有销售业务。