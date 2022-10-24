莫当特阵营有信心达到保守党党魁提名门槛

（早报讯）英国前国防部长莫当特团队披露，如果莫当特在保守党党魁提名截止期限前争取到100名保守党议员的支持，她一定会推动由基层党员投票选出新党魁。

根据英国广播公司（BBC）的统计，英国前财政部长苏纳克现已获得155名保守党议员的支持，而莫当特仅获得25人支持，她距离取得至少100名保守党议员支持的提名门槛还有好一段距离。英国前首相约翰逊已宣布放弃竞逐党魁。

但支持莫当特的保守党议员摩尔（Robbie Moore）接受BBC早餐节目访问时说，他对莫当特通过提名门槛，与苏纳克决一胜负“绝对有信心”。

摩尔认为，莫当特是团结全党的不二人选，“她不仅能将国会保守党不同派系团结在一起，她还能够团结基层党员。”

莫当特阵营一消息人士透露，如果莫当特能在星期一（10月24日）午餐时间争取到100名保守党议员的支持，她一定会推动由基层党员投票选出新党魁。

摩尔受访时说：“让保守党的基层党员有权决定他们心属的人选是重要的。”

保守党这次党魁选举速战速决。依照保守党“1922委员会”公布的党魁选举程序，党魁选举提名将在当地时间10月24日下午2时（新加坡时间24日晚上9时）截止，若只有一人达到提名门槛，这名候选人就自动成为保守党的新党魁和新首相，否则将在同日傍晚6时举行第一轮投票；若需要，将在同日晚上9时举行第二轮投票。

如果届时仍无法淘汰任何人选，那么保守党的基层党员将举行线上投票，最终获胜者将于10月28日公布。