作家拉什迪8月遇袭一只眼失明 一只手失去功能

（早报讯）今年8月在美国纽约遇袭的知名英国作家拉什迪有一只眼睛失明，还有一只手失去功能。

路透社报道，拉什迪（Salman Rushdie）的经纪人怀利在西班牙《国家报》（El Pais）周末刊登的一篇专访中说，拉什迪的伤口“很深”，他的脖子有三处严重的伤口，一只手因手臂上的神经被切断而失去了活动能力，他的胸部和身体还有大约15处伤口。

怀利拒绝透露拉什迪的下落，也不愿说明他是否仍在医院，只说“他会活下来的”。

75岁的拉什迪1988年出版的小说《撒旦诗篇》被指亵渎回教。1989年伊朗当时的最高精神领袖霍梅尼发布教令（fatwa），命令全球穆斯林追杀拉什迪，过后拉什迪就一直过着东躲西藏的日子。

不过拉什迪近期接受德国《亮点》周刊访问时称，他的生活已“恢复正常”。

拉什迪2000年初移居纽约，2016年成为美国公民。尽管生命继续受到威胁，但他越来越多地出现在公众面前，而且经常没有采取明显的安保措施。

今年8月12日，拉什迪在纽约州肖托夸研究所准备发表演讲时，被突然冲上台的24岁黎巴嫩裔美国男子马塔（Hadi Matar）连捅多刀，一度得依靠呼吸器。

马塔8月18日在纽约法院面控，他对二级谋杀未遂罪和袭击罪都不认罪。法官下令马塔不得保释，也不得与拉什迪接触，并同意马塔辩护律师的要求，颁布临时禁言令，禁止控辩双方向媒体谈论这起案件。