周一美市盘前偏高 重点谈美国运通最新季度业绩

星期一（10月24日）重点：

（早报讯）●美国华尔街股市主要股指期货星期一（10月24日）走势偏高。投资者等待更多的企业业绩出炉，他们普遍认为，今年较迟时候加息幅度可能没有之前预测的那样大。

●在7时截稿时，标准普尔500指数期货上升15.80点或0.42％，报3768.50点；纳斯达克100指数期货也起25.20点或0.22％，报11335.50点；道琼斯指数期货则起145.90点，报31228.50点。

●根据《华尔街日报》报道，联储局可能会就12月小幅加息进行辩论。这个消息一出，美国股市上星期五（21日）收盘时飙升。投资者开始对联储局可能准备采取不那么激进的利率政策立场感到乐观。

●标准普尔500指数上星期五上升86.97点，闭市报3752.75点。重量级的道琼斯指数则大幅度上升748.97点，闭市报31082.56点。以科技股为主的纳斯达克100指数也显著回弹2.39％或263.63点，以11310.33点收市。

●美国股市上星期五的交易活跃，交易所的总成交量是121亿5000万股，比过去20天的115亿7000万股平均成交量多。

盘前交易重点：

●Wedbush分析师艾夫斯（Dan Ives）说，全球首富马斯克（Elon Musk）可能需要额外出售总值达50亿美元至100亿美元的特斯拉（Tesla）股票，来为推特（Twitter）交易提供资金。最终数额将要看马斯克在本周的融资谈判进展如何。特斯拉股价在盘前交易中下跌6.95美元，截稿时报207.49美元。

●社交媒体平台Snap Inc上星期公布了糟糕的业绩之后，股价在今晚盘前交易中继续下跌1.55%，截稿时报7.64美元。

●在美市挂牌的中概股今晚盘前交易中暴跌。阿里巴巴、拼多多、京东、网易、百度和哔哩哔哩跌幅在11%至16%之间。

●电动车股在盘前交易中也显著下滑。特斯拉（Tesla）、Rivian和Lucid下跌2%；中资的蔚来（NIO）、理想汽车（Li Auto）和小鹏汽车（XPeng）的跌幅均超过12%。

●今天下文我们来看看信用卡公司美国运通（American Express）最新季度业绩。今晚盘前该股起0.56美元，截稿时报140.60美元。

●盘前活跃股按序：特斯拉（Tesla）、苹果（Apple）、Meta Platforms、亚马逊（Amazon）和英伟达（NVIDIA）。截稿时，这五只活跃股的股价起落参半。

虽然最近几个月多家美国金融公司都陆续裁员，但是美国运通仍计划招聘约1500员工担任科技相关的工作。（彭博社）

美国运通（American Express）

（纽约证券交易所代码：AXP）

信用卡公司美国运通最新季度的坏账准备金，比市场分析师预估的数字还要高，显示该公司认为，市场利率上升会直接削弱客户支付账单的能力。这也导致一向走势平稳的美国运通股价在上星期五交易时间里创下四个月来的最大跌幅。

虽然如此，美国运通当天发布的业绩仍显示，尽管今年较迟时候经济可能放缓，但是消费者基本上还是保持商品、服务和旅行的开支，这也带动美国运通第三季度盈利进步。而且美国运通也预测，今年全年每股盈利将会比之前预测的9.25美元至9.65美元来得高。

根据美国运通的季度业绩，全球跨境旅行反弹，带动美国运通卡会员支出增长21%，让美国运通第三季度的营业额增长24%至136亿美元。不仅如此，美国运通在这个季度也增发了330万张新卡给新客户。

不过，美国运通还是为季度的不良贷款拨备7亿7800万美元的准备金，比彭博社收集的分析师预估的5亿7300万美元高出许多。美国运通认为，随着冠病疫情逐渐“正常化”，消费者也开始增加借贷，因此冲销（Charge-offs）也将会增加。净注销率（Net Write-off Rate）也从一年前的0.8%跃升至1.1%。

美国运通这个季度的支出也增长19%。这主要是因为它在客户服务和员工薪酬方面投入了大量资金。虽然最近几个月多家美国金融公司都陆续裁员，但是美国运通仍计划招聘约1500名员工担任科技相关的工作。

截至9月30日的季度里，美国运通净利增长3%至18亿8000万美元，即每股盈利2.47美元，去年同期的净利是18亿3000万美元，即每股盈利2.27美元。

在股价走势方面，美国运通股价今年总共下跌了16.75%。在上星期五早盘时，该股曾一度下跌5.2%至135美元，是6月16日以来的最大跌幅。所幸该股在午盘逐步收回失地，闭市时仅下跌1.67%，报140.04美元。

根据股票研究数据平台Tipranks收集的信息，16名分析师当中，有六名给予美国运通股“买进”的评级，九名给予“持守”的评级，一名给予“卖出”的评级，一年期限平均目标价是163.75美元。以上星期五的140.04美元闭市价计算，分析师认为该股还有16.93％上涨潜能。