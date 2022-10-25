美国官员称对华立场不变 白宫争取拜习面对面会晤

（早报讯）美国官员说，美国不会因为习近平在中共二十大上巩固了权力而改变对北京的立场，与此同时，美国总统顾问仍在争取安排拜登与中国最高领导人的面对面会晤。

彭博社报道，美国国务院发言人普莱斯星期一（10月24日）在记者会上说，中共二十大的闭幕及相关领导层变动“不改变我们的对华策略”，即在安全问题上展开竞争的同时，在任何可能的领域与中国就全球事务进行合作。

普莱斯说：“我们欢迎中国在我们的利益一致的领域合作，包括气候变化和全球卫生、禁毒及防扩散等。”

白宫国家安全委员会发言人柯比当天较早时说，美国不会对中国领导层的任免流程发表官方评论，但会“保持沟通渠道的开放，包括在最高领导人级别上”。

预计拜登将在下个月于峇厘岛举行的二十国集团（G20）峰会期间与习近平会晤，不过具体日期尚未确定，目前也不清楚双方希望在拜登上任以来两人的首次面对面会晤中达成什么成果。

了解拜登政府想法的知情人士透露，美方预计习近平将加深孤立主义政策，对美国和其他国家采取更激进的外交立场。

柯比说，美国致力于“负责任地管理与中国的竞争关系”。

今年8月美国众议长佩洛西访台导致中美关系进一步恶化，解放军围绕台岛进行了一系列军事演习和导弹试射，也因此遭到美国及它的盟友的谴责。

柯比说：“依然遗憾的是，中国关闭了那些工作层级的沟通及双边接触。” 他补充称：“就我方而言，我们仍然认为在台湾问题上没有理由采取任何行动或发生任何冲突，因为没有任何事情改变了我们的做法。”