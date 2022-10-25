美国密苏里州发生校园枪击案 包括枪手在内三人身亡

（早报讯）美国密苏里州圣路易斯市星期一（10月24日）发生校园枪击案，造成包括枪手在内三人身亡，另有七人受伤。

当地警方称，这起枪击案发生在上午9时过后，地点位于圣路易斯市的中部视觉与表演艺术高中（Central Visual and Performing Arts High School）。案发后，学校和同一栋楼内另一所高中采取了紧急封校措施。

警察赶到后，发现多人受伤，随即在校内与枪手对峙并将他击毙。

圣路易斯市警察局局长萨克说，在中部视觉与表演艺术高中的九名伤者中，有两人送院后不治，其中包括一名妇女和一名少女。在提到枪手时，萨克透露，嫌疑人看起来年龄约20岁，他在医院被宣告死亡，作案动机仍在调查中。

美国全国广播公司报道说，在这起枪击事件中遇害的其中一人是中部视觉与表演艺术高中的健康老师让·库兹卡，今年61岁。她的女儿说，她是在保护学生时中弹。警方尚未公布另一名遇害者的身份信息。

据《圣路易斯邮报》报道，中部视觉与表演艺术高中约有400名学生，同一栋楼内另一所高中约有300名学生，这两所学校的大门在案发前皆为锁闭状态，且有保安值守，尚不清楚枪手是如何携长枪进入大楼。

据悉，中部视觉与表演艺术高中的校长在知晓案情后立刻按照演练流程，通过扩音器向全校读出代码短语，暗示校内有枪手。不久后，校内响起了枪声。

圣路易斯市市长提肖拉·琼斯在新闻发布会上，对枪击事件的受害者和家属表达慰问。琼斯说，如此“毁灭性和创伤性的情况”让人心碎，学校应是安全的场所，绝不能让家长们在送来子女后，还需担心孩子的安危。

美国白宫新闻秘书让-皮埃尔在当天的记者会上谴责这起枪击事件，称其为“毫无意义的暴力”，并重申美国总统拜登已经呼吁国会尽快通过针对攻击性武器的禁令以及旨在限制获得枪支的措施。“我们需要采取更多行动以停止枪支暴力带来的祸患。”