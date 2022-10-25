各大科技巨头业绩 将于本周相继公布

（早报讯）全球最大的科技公司将从星期二（10月25日）至星期四（27日）相继公布截至9月份的季度业绩报告。这些科技公司的业绩表现将引起美国股市投资者的关注。

这些科技巨头包括：谷歌母公司Alphabet、微软（Microsoft）、脸书母公司Meta Platforms、苹果（Apple）、亚马逊（Amazon）和英特尔（Intel）。除了这些重量级的科技巨无霸之外，其他非主角但是也很抢戏的“配角”还包括：德国软件公司SAP、Shopify、Spotify、Seagate、ServiceNow和Corning。

换言之，在这短短的几天里，相当于标准与普尔500指数市值至少25%的公司，将会发布业绩。

这也将是投资者在今年底之前，对科技行业基本面表现优劣的最后一次全面解读机会。科技行业继续面临美元强势、消费者支出疲软、利率上升、通胀居高不下，以及潜在的经济衰退等不利因素影响。到底这些科技巨头会如何应对？市场渴望从这些业绩中获取一些蛛丝马迹。

上星期流媒体巨头网飞（Netflix）发布了比预期出色的营业额和盈利数字，而且该公司高管还在发布会上透露，网飞全球净订户增加了241万户，是前个季度预测的两倍多。这个出色的业绩让投资者对科技股重燃希望。网飞股价也在上星期三（19日）飙升13%。

紧接在第二天，国际商业机器（IBM）也公布取得5亿美元的季度营业额，表现超出了市场分析师的普遍预测。此次的业绩公布也带动了该股价上涨至4.7%。

不过，社交媒体平台Snap Inc上星期四（20日）收盘后发布了公司有史以来，季度销售增长最慢的业绩，导致股价即刻在上星期五（21日）开盘后，跌了将近三分之一。

本星期的科技股走向如何，经济衰退是否会减缓云端业务的增长，而打击到亚马逊、微软和Alphabet？又或是经济衰退导致线上广告前景糟糕，而打击到靠广告支持的谷歌和YouTube的母公司Alphabet，以及脸书和Instagram的母公司Meta Platforms？本星期陆续发布的业绩相信将能揭晓部分答案。