周二美市盘前偏低 重点谈脸书母公司Meta Platforms

星期二（10月25日）重点：

（早报讯）●美国华尔街股市主要股指期货星期二（10月25日）偏低。在7时截稿时，标准与普尔500指数期货退低10.90点或0.29％，报3786.40点；纳斯达克100指数期货微跌8.30点或0.07％，报11422.00点；道琼斯指数期货则下跌130.60点，报31369.00点。

●美国经济开始出现疲软的迹象，显示联储局冷却经济、遏制高通胀的积极政策开始奏效，支持美国股市隔夜（星期一）延续上星期的涨势。

●标准与普尔500指数隔夜上升44.59点，闭市报3787.34点。重量级的道琼斯指数则显著起417.06点，闭市报31499.62点。以科技股为主的纳斯达克100指数也上升1.06％或119.93点，以11430.26点收市。

●美国股市隔夜的交易活跃，交易所的总成交量是118亿股，比过去20天的115亿6000万股平均成交量多。

盘前交易重点：

●华尔街分析师普遍预测，可口可乐（Coca-Cola）在开盘前公布的季度每股盈利会是0.64美元，营业额则会是104亿9000万美元。可口可乐股价在盘前交易中上升0.42美元，截稿时报57.99美元。

●华尔街分析师普遍预测，谷歌母公司Alphabet Inc在星期二晚收市后宣布的季度每股盈利会是1.27美元，营业额则会是709亿1000万美元。Alphabet股价在盘前交易中微起0.03美元，截稿时报103.00美元。

●华尔街分析师普遍预测，微软（Microsoft）将在收盘后公布的季度每股盈利会是2.32美元，营业额则会是498亿4000万美元。微软股价盘前微起0.03美元，截稿时报247.28美元。

●电动车制造商特斯拉（Tesla）把它在中国的电动车售价调低9％，似乎反映全球最大汽车市场的需求开始出现疲软现象。此举导致特斯拉股价隔夜下跌1.5％。盘前该股又再下跌1.65美元，截稿时报209.60美元。

●中国宣布新的政治局常委名单。在美国上市的中概股隔夜全面暴跌。阿里巴巴、拼多多、京东和百度等猛挫12％至25％。盘前这些中概股开始回稳，回升幅度介于2％至3％之间。

●下文我们来看看分析师如何看待脸书母公司Meta Platforms股票。盘前该股退低0.27美元，截稿时报129.45美元。

●盘前活跃股按序：特斯拉（Tesla）、苹果（Apple）、亚马逊（Amazon）、通用电气（General Electric）和Meta Platforms。截稿时，这五只活跃股的股价跌多起少。

Meta Platforms的长期股东Altimeter Capital Management呼吁该公司控制一下支出。特别是对元宇宙的投资应该限制在一年不超过50亿美元的范围内。（路透社）

Meta Platforms

（纳斯达克证券交易所代码：META）

美国银行（Bank of America）分析团队对脸书母公司Meta Platforms本星期即将发布的业绩报告有所保留，甚至还劝请投资者暂缓投资Meta Platforms。

该团队的分析师珀斯（Justin Post）已经把Meta Platforms的股票评级从原本的“买入”下调至“持守”。他也说，Meta Platforms在未来可能会面对到更大的客户广告支出缩减的压力，这将会打击到该公司旗下的Reels业务。

珀斯说：“虽然我们对第四季度和2023年财年业绩的预测已经调低，但是我们还是认为，2023年初的广告商预算削减将显著的打压到整个市场的情绪。再加上苹果（Apple）的广告商标识（IDFA）的政策改变，我们预计2023年营业额同比增长会是4％至1200亿美元。但是华尔街分析师是普遍预测该增长率会是9％，营业额则会是1270亿美元。我们认为，在经济衰退之际，该股存在一些下行风险。”

珀斯也将Meta Platforms股的目标价从原本的196美元下调至150美元。

另一方面，Meta Platforms的长期股东Altimeter Capital Management也呼吁该公司控制一下支出。投资公司首席执行官格斯特纳（Brad Gerstner）日前发帖文说：“就像零利率世界中的许多其他公司一样，Meta Platforms已经陷入了“过剩的境地”。公司太多的人、太多的想法、太少的紧迫性。Meta Platforms需要清醒一下，恢复它的原有魔力。”

格斯特纳说，要将自由现金流翻一番，达到每年400亿美元，Meta Platforms必须将员工支出至少减20％，将年度资本支出至少减50亿美元，到250亿美元的水平。特别是对元宇宙的投资应该限制在一年不超过50亿美元的范围内。

在Tipranks的34名分析师当中，有25名给予Meta Platforms股“买进”的评级，七名给予该股“持守”的评级，两名给予该股“卖出”的评级，一年期限平均目标价是200.94美元。