专家：朝鲜预计将进行的核试验可能涉及微型核弹头

（早报讯）专家认为，朝鲜预计将进行的核试验可能涉及微型核弹头，可安装在能够瞄准韩国的巡航导弹上。

美国之音报道，受访的专家们说，这种微型弹头的爆炸力类似于美国1945年8月为结束第二次世界大战，而在日本广岛和长崎投掷的核弹。

韩国总统尹锡悦星期二（10月25日）在国民议会披露，朝鲜已完成第七次核试验的准备工作。

美国国务院发言人普赖斯星期一（24日）说，美国正在“为所有突发事件做准备”，以应对“朝鲜可能再次进行的核试验。”

美国之音就华盛顿和首尔的评估，征求朝鲜驻纽约联合国使团的回应，但没有得到回复。

卫星图像首次揭示朝鲜3月份在丰溪里试验场进行准备的迹象，此后准备工作一直持续进行。

根据韩国国家情报院的评估，朝鲜核试验可能在10月16日至11月7日之间进行。

朝鲜于2006年至2017年期间进行了六次核试验。专家说，朝鲜的第七次核试验很可能将在最近几轮导弹发射之后进行。

麻省理工学院（MIT）安全研究项目核专家沃尔什（Jim Walsh）说，在朝鲜前六次的核试验之前，“当局进行了一系列不断升级的导弹试验”。

朝鲜10日称，9月25日至10月4日的一系列短程导弹试验和中程导弹试验，旨在进行战术核演习，以评估朝鲜的“核反击能力”。

朝中社13日报道，平壤于12日试射了两枚能够携带核武器的远程巡航导弹，当天的试射是为了检查“战术核武器的运作”。

战术核武器是指，能够携带用于战场的小型核弹头的短程导弹。战术导弹包括宽约1.2米、长约6.4米，射程1000公里或1000公里以下的短程弹道导弹。为了让核弹头与短程导弹匹配，这些装置必须小巧轻便。

韩国外交部第一次官赵贤东25日与美国副国务卿谢尔曼会晤时警告，如果朝鲜使用核武器，它将面临“压倒性和决定性的反应”。

1945年美国在广岛和长崎投下的两枚核弹的爆炸当量分别约为15千吨。据估计，当时广岛约有八万人、长崎约有四万人立即死亡。另有数万人死于辐射和其他伤害。