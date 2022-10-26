美日韩将以规模“空前”回应朝鲜第七次核试验

（早报讯）美国、日本和韩国星期三（10月26日）警告，如果朝鲜进行第七次核试验，它们就会予以规模“空前”的回应。

路透社报道，美国与两个亚洲盟友认为，朝鲜可能即将进行2017年以来的第一次核试验。

美国副国务卿谢尔曼、日本外交部事务次官森健良和韩国外交部副部长赵贤东当天在东京举行三边会议，这是三国副外长时隔四个月再次会晤，三方就应对朝核威胁等事宜进行了讨论。

谢尔曼在会后的联合记者会上说，朝鲜“肆无忌惮”的行为“严重破坏地区稳定”，她敦促朝鲜“不要进一步挑衅”。

赵贤东说：“我们一致认为，如果朝鲜推进第七次核试验，我们一定要采取规模空前的回应。”

另据共同社报道，森健良星期二（25日）和谢尔曼举行会谈，确认七国集团（G7）将团结一致，实施强力的对俄制裁和支援乌克兰。双方着眼于军事活动日益活跃的中国和朝鲜，就进一步强化日美同盟达成一致。森健良也与赵贤东举行了个别会谈。

森健良和谢尔曼认为，俄罗斯的核武器威吓是对国际社会和平与安全的严重威胁。两人还同意紧密合作，以应对强化对台施压的中国。围绕朝鲜局势，双方商定日美、日美韩开展合作，以实现朝鲜遵从联合国安理会决议而完全无核化。谢尔曼还表达了美国参与日本防卫的决心。

另外，谢尔曼和赵贤东也与日本外长林芳正会面。对于俄罗斯暗示可能对乌克兰动用核武器，三人均表示严重关切。