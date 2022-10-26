菲6.4级地震 医院和老教堂损毁 至少六人伤

（早报讯）菲律宾吕宋岛北部阿布拉省星期二（10月25日）晚上发生6.4级地震，天亮后又发生多次余震，造成至少六人受伤，一家医院和几座老教堂损毁严重。

法新社和新华社综合报道，菲律宾火山地震研究所发布的信息显示，这次地震发生在当地时间星期二晚上10时59分（与新加坡无时差），震中位于阿布拉省（Abra）蒂内格镇（Dolores）西北约七公里处，震源深度28公里，包括首都马尼拉在内的吕宋岛，许多地区均有震感。

阿布拉省参与救援的塞克拉接受电话采访时说，他和家人被强烈的震感惊醒，起初他们躲在桌子底下。但因晃动没有停止，他们之后跑到屋外避难。

塞克拉说，阿布拉另一个市镇拉加延（Lagayan）有六人受伤。

上传到拉加延官方脸书的照片，显示拉加延市长办公室和一所高中的墙壁破裂，玻璃窗也被震碎。

位于阿布拉省旁边，北伊罗戈省（Ilocos Norte）巴塔克市（Batac）的一家政府医院，有几间病房天花板塌下，一些设备受损，受影响的病人在户外过了一夜。

另据当地民防办公室，阿布拉省和北伊罗戈省有好几座老教堂在地震中被破坏。

北伊罗戈省省长马诺托克宣布学校放假一天，省政府员工暂时无须回去上班，因为当局得检查办公楼的结构是否安全。

菲律宾位于环太平洋火山地震带，地震频发。今年7月27日，阿布拉省山区发生了一次7.0级地震，引发山体滑坡和地裂缝，造成11人死亡、数百人受伤。