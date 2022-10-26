英国外交部长：苏纳克或推迟宣布财政计划

（早报讯）英国外交部长克莱弗利（James Cleverly）透露，首相苏纳克可能会推迟宣布财政计划。

克莱弗利星期三（10月26日）对英国广播公司（BBC）说，苏纳克政府可能需要更多时间制定财政计划的细节，但未声明推迟后的具体发布日期。

克莱弗利说：“我们要做的是确保我们做对了……即使这意味着短暂的延迟，但为了确保我们能做得对，我认为这根本不是一件坏事。”

路透社报道称，投资者似乎并未对可能的延迟，而感到担忧。英镑兑美元汇率上涨近1%，延续了近期的复苏势头，英国政府债券的价格则几乎没有变化。

上个月，当前首相特拉斯宣布大规模的减税计划时，英国的金融信誉受到动摇，引发严重的债券市场崩盘，导致英格兰银行不得不进行干预。

英国财政部长亨特近日坦承，未来将是一段艰难的时期。他在推特上发文说：“这将是艰难的。但在我们努力恢复稳定、信心和长期增长时，保护弱势群体、人们的就业、抵押贷款和账单，也是我们的首要任务。”

苏纳克政府的当务之急是解决庞大的经济难题，设法遏制已超过10%的通货膨胀和降低能源价格。

分析认为，任何延迟都有可能影响英国央行的计划，因为央行正准备在11月1日开始出售债券，并考虑在11月3日发布的利率公告。