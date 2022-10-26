周三美市盘前偏低 重点谈软件巨头微软业绩

星期三（10月26日）重点：

（早报讯）●美国华尔街股市主要股指期货星期三（10月26日）退低，科技股领跌。投资者也在等待着盘后谷歌母公司Meta Platforms发布的季度业绩。

●在7时截稿时，标准与普尔500指数期货微跌23.40点或0.61％，报3835.70点；纳斯达克100指数期货退低182.90点或1.57％，报11487.10点；道琼斯指数期货则微跌7.20点，报31829.50点。

●基准国债收益率的下降提振了美国市场涨势，带动美国股市隔夜（星期二）大幅收高。疲软的经济数据也似乎暗示联储局过去几个季度的激进政策已经开始生效了。

●美国三大主要股指连续第三个交易日上涨。领盘的是大型股。它们提供股市最大的上涨动力。标准与普尔500指数也已从10月12日收盘的低点回升约8%。

●标准与普尔500指数隔夜上升61.77点，闭市报3859.11点。重量级的道琼斯指数则起337.12点，闭市报31836.74点。以科技股为主的纳斯达克100指数也起2.10％或239.73点，以11669.99点收市。

●美国股市星期二（25日）的交易继续活跃，交易所的总成交量是118亿9000万股，比过去20天的115亿7000万股平均成交量多。

盘前交易重点：

●由于YouTube广告收入不足，谷歌母公司Alphabet星期二盘后发布的季度业绩欠理想，而且也比华尔街分析师普遍预测的数据来得低，导致该股在盘后下挫6.65%。盘前该股下跌6.34美元，截稿时报98.59美元。

●可口可乐（Coca-Cola）星期二开市前发布出色的季度业绩，而且还上调全年的营业额和盈利预测。好业绩支持该股隔夜上涨2.4%。不过星期三盘前该股回退0.27美元，截稿时报58.68美元。

●通用汽车（General Motors）星期二公布稳健的业绩，也重申了它对公司前景继续保持乐观，带动该股隔夜上涨3.6%。盘前截稿时，通用汽车报37.01美元，无起落。

●下文我们来看看微软（Microsoft）星期二盘后公布的季度业绩报告。盘前该股下跌15.74美元，截稿时报234.92美元。

●盘前活跃股按序：微软（Microsoft）、Alphabet Inc、英特尔（Intel Corp）、亚马逊（Amazon）和特斯拉（Tesla）。截稿时，这五只活跃股的股价全部下跌。

虽然营业额超越了分析师的预测，但是这却是微软五年来营业额增长最缓慢的季度。（路透社）

微软（Microsoft）

（纳斯达克证券交易所代码：MSFT）

虽然微软星期二盘后发布的第一财季的营业额和盈利，都超出市场分析师的普遍预测，因为微软认为接下来季度的业务可能出现疲弱，导致股价在盘后⁮下挫超过6%。

根据微软的季度业绩报告，公司截至9月30日的季度营业额501亿美元，每股盈利2.35美元。华尔街分析师之前是普遍预测公司每股盈利会是2.31美元，营业额则是497亿美元。去年同期，微软的营业额453亿美元，每股盈利2.71美元。虽然营业额超越了分析师的预测，但这却是微软五年来，营业额增长最缓慢的季度。

微软来自智能云业务的营业额，包括微软的Azure云服务，总计203亿美元，同比增长20%。从生产力和业务流程方面取得的营业额（包括Office产品）同比增长9%，达165亿美元。

对于接下来的第二季度业绩，微软预测，智能云服务的营业额会介于212亿5000万美元至215亿5000万美元之间。根据Refinitiv IBES搜集的资料，市场分析师普遍认为这方面的营业额应该有220亿1000万美元。

首席财务官艾米胡德（Amy Hood）在业绩线上会议说：“我们预计Azure营业额的增长，将在固定货币基础上连续下降大约五个百分点。”

她也认为，微软当前财年的营业额虽然还能够以“两位数”的同比速度增长，但她不排除公司业务在未来几个月内可能会面对一些“恶劣天气”。

在Tipranks的30名分析师中，有27名给予微软股“买进”评级，三名给予“持守”评级，一年期限平均目标价是316.20美元。以隔夜的250.66美元闭市价计算，分析师认为这只股还有26.15％的向上潜能。