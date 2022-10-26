联合国：气候承诺仍远未达到1.5摄氏度以内

（早报讯）距离联合国气候变化大会（COP27）开幕不到两周时间，联合国星期三（10月26日）表明，国际气候承诺仍远未达到将全球变暖限制在1.5摄氏度以内的目标。

这份由联合国气候变化委员会发布的评估报告指出，尽管各国正在努力将全球温室气体排放曲线“向下弯曲”，但这些努力仍不足以在本世纪末，将全球升温限制在关键的1.5摄氏度以内。

由于地球在仅升温1.2摄氏度后，就受到了热浪、风暴和洪水的打击。专家认为，世界仍然没有采取足够紧迫的行动来遏制温室气体排放。

这份报告分析了《巴黎协定》193个缔约国的气候行动计划——既国家自主贡献（NDC）的更新或新的目标计划。

联合国气候变化委员会执行秘书斯蒂尔（Simon Stiell）表明，截至报告发表，193个缔约国中只有24国更新了气候计划，这是“令人失望”的。

斯蒂尔说：“我们的减排规模和速度还远远达不到1.5摄氏度内的目标所需水平。为了保持这一目标，各国政府现在就需要加强他们的气候行动计划，并在未来八年内实行。”

斯蒂尔呼吁各国政府在11月6日至18日COP27大会开幕前，根据《巴黎协定》的气候温度目标，重新审视和加强国内的碳减排计划。

联合国气候专家指出，与2010年的水平相比，全球到2030年的排放量需要下降45%，才能实现《巴黎协定》的减排目标。