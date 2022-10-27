布林肯指中国破坏现状 称北京要“加速”收复台湾

（早报讯）美国国务卿布林肯指责中国破坏现状，并打破了在台湾问题上几十年来避免两国陷入战争的“基本谅解”。

布林肯星期三（10月26日）接受彭博社采访时说：“情况发生了变化，北京当局认定那种现状不再可接受了，他们希望加速（speed up）他们寻求统一的进程。”

他说：“我认为，他们还决定了如何去做，包括对台湾施加更大的压力、胁迫，用各种方法让台湾日子难过，希望这样会加快统一。”

这是美国最高外交官再次就台湾问题指责北京。他在一星期前说，中国已决定加快统一台湾的进程，时间线可能比预想得快很多。他的说法引起了轰动，但布林肯依然坚持这一判断。

布林肯做出最新指责之前，中国国家主席习近平在中国共产党第二十次全国代表大会闭幕会议上巩固了自己的权力。

当被问及北京的权力变动时，布林肯说，美国关注的是如何通过加强与盟国的伙伴关系来塑造中国外部的世界秩序，而非试图影响中国的内部动态。

北京星期三重申了实现大陆与台湾统一的决心。中国国务院台湾事务办公室发言人马晓光在北京的例行新闻发布会上说：“我们比历史上任何时期都更接近、更有信心和能力实现中华民族伟大复兴的目标。”

台湾从美国获得了数百亿美元的先进武器。总统拜登与前任们相比，就美军在大陆武统情况下协防台湾的意图做出了更加明确的表态。

布林肯说：“全世界不想看到台湾问题上出现任何形式的危机、任何形式的纷扰，全世界都相信这些分歧需要和平解决。我认为，清楚地向所有相关方面表明这一切、首先从北京开始，符合每个人的极大利益。”

布林肯说，美国和中国现在明显参与了一场塑造国际事务的全球竞争，北京反击美国，倡导一个“不自由”的世界秩序。

他说：“我们不寻求冲突。我们不想要冷战。我们没有在试图遏制或束缚中国。”“但同样地，我们坚决捍卫我们的利益，捍卫我们的价值观。而且还是那句话，在台湾问题上，我们坚持几十年来一贯的主张，认为这些分歧需要和平地管理和解决。”