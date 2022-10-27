消息：特斯拉因自动驾驶说法面临美国刑事调查

（早报讯）三名知情人士说，特斯拉公司正在美国接受刑事调查，原因是这家公司声称它的的电动汽车可以自动驾驶。

知情人士说，在发生了十多起涉及特斯拉自动驾驶（Autopilot）系统的车祸后，美国司法部于去年启动了这项早前未披露的调查。其中一些车祸是致命的。

早在2016年，特斯拉的营销材料就吹嘘过自动驾驶的能力。在当年的一次电话会议上，这家矽谷汽车制造商的创办人马斯克将这一系统描述为“可能比人类驾驶员更好”。

马斯克上星期在另一次电话会议上说，特斯拉将很快发布升级版的“完全自动驾驶”软件，允许客户“在不碰方向盘的情况下前往你的工作地点、你的朋友家和商店”。

目前特斯拉公司网站上的一段视频说：“坐在驾驶座上的人只是出于法律原因。他没有做任何事情。车子是自己开的。”然而，特斯拉也明确警告司机，在使用自动驾驶系统时，他们必须将手放在方向盘上，并保持对车辆的控制。

特斯拉在网站上说，它的技术旨在协助转向、制动、速度和变道，但它的功能“并不使车辆自主”。消息人士说，这种警告可能会使司法部可能希望提起的任何案件复杂化。

熟悉调查的人士说，司法部的调查可能代表着更严重的审查水平，因为有可能对公司或个别高管提出刑事指控。消息人士称，作为最新调查的一部分，华盛顿和旧金山的司法部检察官正在审查特斯拉是否通过对它的驾驶辅助技术的能力作出无根据的声明来误导消费者、投资者和监管机构。他们说，调查员最终可能会提出刑事指控，寻求民事制裁或不采取任何行动就结束调查。