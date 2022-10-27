李在镕将升任三星集团会长

（早报讯）三星电子副会长、三星集团实际掌权人李在镕将正式出任三星集团会长。

韩联社报道，三星电子星期四（10月27日）召开理事会，表决通过了李在镕接任会长一职的提案。理事会认为，在外部环境恶化的情况下，企业急需强化社会责任、提升经营稳定性、迅速果敢地作出决策，故作出上述决定。

这将是李在镕自2012年出任副会长以来，历时十年升任会长。距离2018年被公正交易委员会（反垄断执法机构）指定为三星集团掌门人时隔四年，距其父亲、已故会长李健熙去世整两年，距1991年首次进入三星电子工作已有31年。这也意味着三星正式开启“李在镕时代”。

现年54岁的李在镕毕业于首尔大学东洋史学系，并在日本庆应义塾大学研究生院取得工商管理学硕士学位，之后前往美国哈佛大学商学院攻读工商管理学博士学位。2001年，李在镕担任三星电子经营企划室常务助理，正式开始接受经营培训，并于2003年就任常务。2004年，李在镕出任三星电子和索尼合资公司的注册理事，正式参与经营活动。2007年，李在镕晋升为专务兼首席客户官（CCO）。2009年，随着韩国大法院（最高法院）为爱宝乐园可转换债券事件一锤定音，裁定三星在经营权继承方面无罪，公司继承版图重组逐渐明朗，同年12月李在镕晋升为副社长兼首席运营官（COO）。

2014年5月李健熙因急性心肌梗塞病倒后，李在镕开始掌舵公司全局，次年5月出任三星生命公益财团、三星文化财团理事长，开始为继承公司做准备。

2016年10月，李在镕担任三星电子董事职务，但同年11月以朴槿惠政府干政案相关人身份接受检方调查，后于2017年2月被判有期徒刑五年，成为首位身陷囹圄的三星掌门人。2018年2月，他在同案二审中被判缓刑获释，但2021年1月在同案重审中被判有期徒刑2年6个月，并当庭被捕。虽然同年8月获得假释，但因刑满后五年内不得就业的处罚尚未结束，李在镕仍无法回归经营，到2022年8月获得特赦，才全面恢复权利。