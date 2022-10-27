以色列总统与拜登会晤

（早报讯）美国总统拜登星期三（10月26日）与来访的以色列总统赫尔佐格在白宫举行会晤。

据悉，以色列与黎巴嫩早前达成的海上划界协议将于27日正式签署。

拜登在会晤赫尔佐格时说，这项协议是“历史性突破”，“需要有原则和坚持不懈的外交手段来完成”。它也将为地区稳定与繁荣奠定基础，并为全球提供新的能源渠道。

以色列与黎巴嫩10月11日相继宣布达成两国关于地中海东部海域的划界协议。以黎尚无外交关系，迄今未解除敌对状态。两国均声称对地中海东部一片约860平方公里的水域拥有主权。2020年10月起，在美国调解和联合国主持下，两国就海上边界划分举行了多轮间接谈判。

对于赫尔佐格这次访美的时机，美国舆论认为颇为微妙，因为现在距离美国中期选举只剩两个星期，而以色列议会选举也将于近期举行。

赫尔佐格在会晤中也提到两国即将到来的选举。他说，自己这次的访问是以美友谊和牢固纽带超越所有政治分歧的最好体现。

根据白宫当天发布的声明，双方讨论了美以伙伴关系、进一步深化合作以及美国对以色列的安全承诺。双方就伊核等共同关心的全球和地区问题展开磋商。

拜登强调，美方致力于促进中东和平与稳定，并支持以色列进一步融入阿拉伯世界。他还对以色列改善同土耳其外交关系表示欢迎。

对于巴以问题，拜登在会谈中强调采取措施缓和约旦河西岸安全局势的重要性，重申通过谈判达成的“两国方案”仍是巴以实现持久和平的最佳途径，有必要继续采取措施改善巴勒斯坦人的生活，这对和平、安全和繁荣至关重要。