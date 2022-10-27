马斯克即将收购推特 推特股票星期五停牌

（早报讯）纽约证券交易所网站显示，推特（Twitter Inc）的股票将在星期五（10月28日）停牌。因为这个日期正是美国法官给全球首富马斯克（Elon Musk）铁定的收购推特交易完成日期，为的是消除这项440亿美元巨额交易再次出现时断时续的变数。

马斯克星期三（26日）还专程走访了推特位于旧金山的业务总部，而且还将他在推特的个人简介更新为“Chief Twit”，字里行间暗示他将是该公司的最大老板。

路透社隔夜也报道，包括红杉资本（Sequoia Capital）、币安（Binance）、卡塔尔投资局（Qatar Investment Authority）等在内的股权投资者，都已经从马斯克的律师那里收到了融资承诺的必要文件。

随着这项推特交易的完成，马斯克与推特的诉讼案也会因此结束。推特与投资者现在应该都能以每股54.20美元的原本收购价完成交易。

马斯克是在今年4月间同意以440亿美元全面收购推特。但在做出这个收购宣布后的几个星期内，马斯克又抱怨推特虚假账户的数量远高于推特公开估计的不到5％，而决定取消收购计划。之后就出现推特通过法律途径，要让马斯克继续以每股54.20美元的价格完成收购交易。

马斯克在反复多时之后，又在10月4日决定落实他之前提议以每股54.20美元收购推特的计划。善变的马斯克最后被美国法官在10月6日下令必须在10月28日之前敲定交易。

推特股票价格隔夜在纽约证券交易所闭市时报53.35美元，起0.57美元或1.08%。这只股在盘后的延长交易中继续上涨约1%，至53.90美元，只比马斯克的收购价略低0.30美元。