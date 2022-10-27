加拿大人口移民比例创新高 亚洲成新移民最大来源

（早报讯）加拿大统计局星期三（10月26日）公布的数据显示，根据2021年人口普查，加拿大总人口中移民超过830万人，约占23%，创下联邦建立以来的最高比例。

以移民在总人口中的占比计，加拿大在西方七大工业国中居首。加统计局说，加拿大人口持续老龄化，生育率低于人口更替水平，移民已成为人口增长的主要驱动力。这一机构预测，若按现有趋势，到2041年，移民可占到加拿大人口的29%至34%。

2016年至2021年，加拿大吸纳了逾130万移民。移民占加拿大劳动力增长的五分之四。移民人口中约三分之二处于15岁至64岁这一核心工作年龄段。

第二代加拿大人、或移民子女在总人口中的比例在过去10年间也由近27%上升至逾31%。

在过去50年间，来自欧洲的移民比例已由逾61%下降至约10%。目前，亚洲已成为加拿大新移民最大来源地。新移民中，62%出生于亚洲，18.6%出生于印度。这也使印度首度成为加拿大新移民的主要出生地。位列其后的依次是占比11.4%的菲律宾和占比8.9%的中国。

从种族或族群而言，2021年人口普查中，申报为白人的人口占近七成。最主要的族群依次为：加拿大裔570万人，英裔530万人，爱尔兰裔和苏格兰裔各440万人，以及法裔400万人。

三大少数族群人口已超过百万，依次是南亚裔约260万人，占加拿大总人口的7.1%；华人约170万人，占4.7%，黑人约150万，占4.3%。

华人移民中，约半数在2000年之前来到加拿大，2001年至2015年移民的约占38%，2016年及之后移民的约占12%。