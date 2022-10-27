周四美市盘前缺乏明确方向 重点谈Meta Platforms盘前下挫

星期四（10月27日）重点：

（早报讯）●在科技巨头亚马逊（Amazon）和苹果（Apple）星期四（10月27日）晚发布财报，以及美国第三季度国内生产总值数据发布之前，美国华尔街股市主要股指期货星期四涨跌互现，缺乏明确方向。

●在7时截稿时，标准与普尔500指数期货微起0.20点或0.01％，报3830.80点；纳斯达克100指数期货下跌69.40点或0.61％，报11336.50点；道琼斯指数期货则起176.70点，报32015.80点。

●标准与普尔500指数隔夜（星期三）结束了连续三天的涨势，下跌28.51点，闭市报3830.60点。全场以科技股领跌。

●重量级的道琼斯指数则微起2.37点，闭市报31839.11点。以科技股为主的纳斯达克100指数显著退低2.26％或264.10点，以11405.90点收市。

●美国股市隔夜的交易继续活跃，交易所的总成交量是122亿6000万股，比过去20天的116亿股平均成交量多。

盘前交易重点：

●华尔街分析师普遍预测，苹果（Apple）在星期四收盘后发布的季度每股盈利会是1.26美元，营业额则会是887亿4000万美元。苹果股价星期四盘前退低1.01美元，截稿时报148.34美元。

●快餐巨头麦当劳（McDonald's Corporation）刚刚发布的业绩显示，公司在美国的餐厅客流量正在健康增长，带动该公司的营业额和盈利双双超越市场分析师的普遍预测。麦当劳股价在星期四盘前上升7.39美元，截稿时报264.00美元。

●华尔街分析师普遍预测，亚马逊（Amazon）在收盘后发布的季度每股盈利会是0.22美元，营业额则会是1278亿4000万美元。亚马逊股价在盘前交易中退低1.08美元，截稿时报114.58美元。

●下文我们来看看脸书和Instagram母公司Meta Platforms最新季度业绩。星期四盘前该股因为隔夜的欠佳业绩，继续猛挫27.04美元，截稿时报102.78美元。

●盘前活跃股按序：Meta Platforms、推特（Twitter）、特斯拉（Tesla）、苹果（Apple）和Carnival Corp。截稿时，这五只活跃股的股价起落参半。

Meta Platforms对第四季度营业额做出偏低的预测，显示这个社交媒体平台在经济放缓的情况下，已经是面对到疲软广告市场给予的压力了。（法新社）

Meta Platforms（纳斯达克证券交易所代码：META）

脸书和Instagram母公司Meta Platforms在隔夜收市后公布的业绩令人失望，该股即刻在盘后交易中股价猛挫超过12%，在星期四盘前也下滑超过20%。该公司也对第四季度营业额做出偏低的预测，显示这个社交媒体平台在经济放缓的情况下，已经是面对到疲软广告市场给予的压力了。

Meta Platforms说，公司今年最后三个月的营业额会在300亿美元至325亿美元之间。但是根据彭博社搜集的资料，市场分析师普遍认为营业额应该是在322亿美元的水平，因此Meta Platforms的预估数字是处在分析师预测的低端。

根据公司的季度业绩报告，第三季度的营业额是277亿美元，比市场分析师平均预测的274亿美元略高；净利则同比下降52%至44亿美元，每股盈利是1.64美元，比分析师预测的每股盈利1.88美元低。

首席执行官扎克伯格（Mark Zuckerberg）在发布业绩时说，Meta Platforms可能会面对长期收入下滑的处境，因此公司正在“全面做出重大改变以提高运营效率”，并“加强对所有运营支出领域的审查”，以确保公司没有无谓的开支。

自一年前从脸书（Facebook）更名为Meta Platforms后，该公司就专注于元宇宙的发展。扎克伯格认为，元宇宙会是未来工作和交流的聚点。但是这个元宇宙发展却让公司损失数十亿美元，该公司更预计明年将在元宇宙会押上更多的钱。

Meta Platforms隔夜就预计，公司今年的总支出会在850亿美元至870亿美元之间。到了2023年，这个数字将再增长到960亿美元至1010亿美元之间。

与去年同期相比，第三季度每天在Meta Platforms旗下平台上花费的时间增加了4%，日活跃用户是29亿3000万户。

在Tipranks的32名分析师当中，24名给予Meta Platforms股“买进”的评级，六名给予该股“持守”的评级，两名给予该股“卖出”的评级，一年期限平均目标价是194.94美元。以隔夜的129.82美元闭市价计算，分析师认为该股还有50.16％的向上潜能。