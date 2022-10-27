女员工绞死后火速复工 韩国消费者抵制“巴黎贝甜”

（早报讯）韩国的社交媒体近来出现抵制知名烘焙连锁品牌“巴黎贝甜”（Paris Baguette）的声浪，导火线是“巴黎贝甜”韩国工厂的一名女员工意外被搅拌机绞死后，工厂隔天便火速复工，引发民众抨击。

综合韩国媒体的报道，这起意外发生在10月15日，地点是巴黎贝甜位于韩国京畿道平泽的工厂。当时，一名23岁女员工正在值夜班，独自操作一台搅拌机时，上半身不慎卷入机身，隔天被同事发现时已身亡。

巴黎贝甜随后在隔天火速复工，引发外界质疑公司对事件的处理方式，以及安全措施方面的批评；有公众发起到巴黎贝甜连锁店进行一人示威和抵制行动。

随着事件持续发酵，巴黎贝甜所属的SPC集团主席10月21日在记者会上公开道歉，承认让员工在事故现场工作是错误和"不可原谅的"。

他也宣布公司会在未来三年内投入1000亿韩元（约9900万新元）用于生产自动化，如增加安全设施和安装自动生产线等，以免类似意外重演。

不过，韩国民众似乎不买账，继续在社交媒体平台上呼吁抵制巴黎贝甜。《韩国经济日报》24日报道，过去一周，当地巴黎贝甜专卖店的销售额与去年同期相比暴跌30%。

据媒体报道，一些其他国家的推特用户则称，他们也将抵制当地的巴黎贝甜。他们来自纽约、达拉斯、洛杉矶和费城等地。

韩国总统尹锡悦16日已下令，对这起致命意外展开调查。