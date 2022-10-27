调查：英国人要节衣缩食 大减节日开支

（早报讯）国际管理咨询公司埃森哲（Accenture）星期四（10月27日）公布的一项调查显示，由于生活成本危机不断恶化，三分之二以上的英国成年人计划削减今年的节日开支。

路透社报道，尽管过去两年受防疫措施所限，四分之三的英国人未计划在今年举行大型圣诞节庆祝活动。约49%的受访者打算减少礼物支出，46%会减少外出就餐，35%计划减少社交活动和居家饮食支出。要缩减开支的人群当中，45%的人希望从实惠型超市购买食物。

埃森哲零售战略和咨询主管凯莉·阿斯丘说：“今年购物者计划减少在礼物上的支出，这一事实反映了今年圣诞节前人们的情绪有多低落。”

英国连锁超市品牌阿斯达（Asda）10月26日说，9月的收入报告显示，人们现在更倾向于购买节能产品，比如较传统烤箱节能的空气炸锅、慢炖锅等。空气炸锅的销量同比增长320%，慢炖锅销量翻了一番还多。

据阿斯达的收入追踪数据，9月英国家庭收入同比下降141英镑（近230新元）。数据显示，在过去就九个月里，可自由支配收入很少或压根没有的英国家庭所占比例，从20％增加一倍，达到了40％。

彭博社报道，许多人还负了债，以支付食品和住房以外的东西。人们正在削减必要支出。民间组织约瑟夫·朗特里慈善信托基金会（Joseph Rowntree Charitable Trust）的研究发现，今年有700万个家庭没有使用暖气、洗漱用品或淋浴等生活必需品。

对于最贫穷的家庭来说，9月份他们每周总收入仅为189英镑，甚至没有足够的钱来支付必需品：每周短缺约63英镑--这是该人群15年来最大的收入缺口。

收入倒数第二的20%人群，遭受的冲击最为严重。9月份他们每周总收入为407英镑，去掉缴税和居住、暖气和食品等必要支出，还剩下每周2.66英镑的可自由支配收入，也就是一杯咖啡的钱。去年可自由支配的收入为55英镑。

带着三个孩子的59岁单身父亲尼克·德·斯塔普尔告诉记者，他晚上舍不得开暖气，只在大家准备上床睡觉时开一个小时的暖气。同时，他也只能依靠食品银行Dads House来让每个人都吃上饭。