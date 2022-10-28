普京淡化对乌核威胁 未预先知会习近平“乌克兰特别军事行动”

（早报讯）俄罗斯总裁普京就俄乌战争问题抨击美国和欧洲，但对沙特阿拉伯表示赞赏，重申支持中国大陆对台湾的主张。

彭博社报道，普京星期四（10月27日）在莫斯科出席瓦尔代外交政策讨论会上，指责美国及其盟国为了获得在全球的霸权地位而向乌克兰提供大量武器，帮助乌克兰对抗俄罗斯。但普京否认打算在乌克兰使用核武器。这个年度会议是由瓦尔代辩论俱乐部（Valdai Discussion Club）举办。

普京说：“我们不需要对乌克兰发动核攻击。”他声称俄罗斯只是在回应美国和欧洲关于可能发生核冲突的言论时抛出了“暗示”，“对乌克兰发动核攻击在军事或政治上都没有意义。”

美国和欧洲的国防官员本周早前说，俄罗斯国防部长绍伊古有关乌克兰可能使用“脏弹”的说法，可能表明克里姆林宫正在谋划进行此类行动。美国总统拜登25日警告，如果俄罗斯在乌克兰使用核武器或放射性武器，“将犯下非常严重的错误”。

普京27日说，他还没有决定是否亲自出席下个月在印度尼西亚峇厘岛举行的二十国集团（G20）峰会，并补充说，“俄罗斯肯定会派一个高级别代表出席。”

另外，普京说，他并没有把俄罗斯向乌克兰展开“特别军事行动”的计划预先知会中国国家主席习近平。俄罗斯于2月24日开始入侵乌克兰之前他刚访问了北京。

普京还说，俄中关系达到了“前所未有的水平”，并称习近平为“亲密朋友”。

对于近期美国官员接连访问台湾一事，普京说这是挑衅行为，他表明，俄罗斯继续支持中国大陆的对台主张。

谈到沙特时，普京说，俄罗斯决定加强与沙特的关系，并说，沙特王储默罕默德应受人尊敬。

以沙特为首的石油输出国组织（OPEC，简称油盟）与非油盟产油国组成的油盟+（OPEC+）大幅削减石油产量的决定，受到了美国的批评。俄罗斯面对西方连串制裁，油盟+的减产决定被视为协助提振俄罗斯经济的举措。