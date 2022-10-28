苏纳克将缺席11月气候峰会 反对党批“巨大错误”

（早报讯）英国新首相苏纳克将不会亲自出席下个月的联合国气候峰会，以专注于紧急的国内事务，反对党工党批评苏纳克缺席气候峰会是“巨大错误”。

路透社报道，《联合国气候变化框架公约》第二十七次缔约方大会（COP27）将于11月6日至28日在埃及沙姆沙伊赫（Sharm El Sheikh）举行。

唐宁街10号发言人星期四（10月27日）发表声明说，苏纳克“有许多紧急国内事务得处理，包括准备秋季预算案，预计不会出席在埃及举行的COP27气候峰会”，并强调英国仍然“全力支持COP27气候峰会，以及应对气候变化和保护自然的国际行动”。

这名发言人说，英国将派一支高级部长代表团出席COP27气候峰会，英国第二十六届联合国气候大会（COP26）主席夏尔马（Alok Sharma）也将与会，“他们将努力确保各国根据COP26气候峰会上达成的突破性承诺，继续取得进展。”去年COP26气候峰会是在苏格兰格拉斯哥举行。

工党气候变化政策发言人米利班德说，苏纳克缺席今年的气候峰会是大错特错。

米利班德接受天空新闻台访问时说：“这不是领导人应有所为。不去等于放弃领导角色。”他说，英国应该加快推动清洁能源发展，以落实英国在气候、能源安全和就业方面的承诺。