缅军方警告 亚细安设定缅甸和平时间表将带来负面影响

（早报讯）亚细安国家向缅甸军政府施压，要求缅甸遵守时间表，落实五点共识，缅甸军政府却警告，称对缅甸和平方案设定时间框架，将带来“负面影响”。

路透社报道，亚细安国家领导人18个月前就推动缅甸和平进程，与缅甸军方领导人敏昂莱达成了五点共识。亚细安外交部长星期四（10月27日）在印度尼西亚首都雅加达召开特别会议，同意应该让缅甸军方为落实五点共识，设定“具体”时间表。

缅甸军方并没有代表出席27日的亚细安外长会议，亚细安外长在会议中讨论了陷入停滞的缅甸和平进程。

由缅甸军方任命的缅甸外交部27日深夜发表声明，将国内暴力形势归咎于武装抵抗运动，并且强调，为缅甸和平进程设定一个时间表将带来更多负面的影响，而不是正面的影响。

政治分析人士对27日的亚细安外长会议表示失望，称在亚细安领导人峰会前举行的这场特别会议，对迫使敏昂莱做出妥协根本没有作用。

在雅加达的战略与国际研究中心分析员亚历山德拉（Lina Alexandra）说，27日的会议“反映亚细安各国无法就缅甸危机取得一个共同的立场，亚细安各国对如何处理缅甸问题仍存在分歧”。

亚细安峰会及东亚合作领导人系列会议将于11月8日至13日在柬埔寨首都金边举行。柬埔寨为本届亚细安轮值主席国。