马斯克：买推特不是为赚钱 而是“试图帮助我所爱的人类”

（早报讯）全球首富马斯克（Elon Musk）隔夜（星期四）成为社交媒体推特（Twitter Inc）的新主人。推特股票也将会在星期五（10月28日）停牌，正式为这个从今年4月份掀开序幕的440亿美元全面收购行动划下句点。

虽然收购行动完成，但是一向不甘寂寞的马斯克的动作还是接二连三。

马斯克先是在星期三（26日）带着一个洗脸盆，专程走访了推特位于旧金山的业务总部，言下之意似乎是告诉推特上下“接受事实，我来定了”的意思（借英语洗脸盆Sink，带出'let that sink in'的意思）。然后又把推特的个人简介更新为“Chief Twit”，字里行间暗示他将是该公司的最大老板。

但是最劲爆的是，根据路透社引述知情人士的话说，马斯克已经解雇推特公司首席执行官阿格拉瓦尔（Parag Agrawal）、首席财务官西格尔（Ned Segal）和法律事务与政策主管加德（Vijaya Gadde）。

马斯克指责这三人在推特平台的虚假账户数据方面，误导他和推特公司的投资者。因此马斯克在收购推特的交易一完成，就把阿格拉瓦尔和西格尔护送出推特在旧金山的总部。

马斯克还说，他希望“击败”推特的虚假账户，公开推特如何决定内容呈现给用户的电脑程序计算法，同时也防止推特成为社会仇恨和分裂平台。

然而，马斯克并没有详细说明他会如何落实这一切，也没有说明会让谁来管理和经营推特。不过根据《华盛顿邮报》本月中旬获取的文件，马斯克在收购推特之后，他会在几个月内裁退将近75%的推特现有员工。因此现在的推特公司上下人心惶惶。

但是马斯克隔夜却说，他买推特不是为了赚更多钱，而是“试图帮助我所爱的人类”。

这个推特收购行动是美国股市近期一个充满曲折的高调收购行动，间中更是多次出现时断时续的变数，甚至还闹上法庭，让人们怀疑马斯克是否会真正完成这笔交易。

直至美国法官在本月初下令马斯克必须在10月28日这个铁定的日期完成交易，整个收购行动才明朗化，以每股54.20美元的价格收购推特的行动也成功完成。

在隔夜的最后一个交易日里，推特股价闭市报53.70美元，起0.35美元或0.66%。