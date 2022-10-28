朝鲜发射两枚短程弹道导弹 韩军保持全面戒备状态

（早报讯）韩国军方说，朝鲜星期五（10月28日）向东海岸发射了两枚短程弹道导弹。四天前，朝鲜半岛西部海域刚发生了韩朝互相开火示警事件。

路透社报道，韩国联合参谋本部说，朝鲜从东海岸江原道的通川地区发射了两枚导弹。

韩联参说，“韩国军方保持全面戒备状态”，在与美国密切协调的同时，也加强监控和安全措施。

24日凌晨3时42分，一艘5000吨级的朝鲜商船武浦号越过朝鲜半岛西部海域白翎岛北西方向约27公里处的北方界线。韩国军方以广播示警20多次和开两枪进行驱离。之后，韩国军方探测到朝鲜从24日凌晨约5时14分起，向西部海域缓冲区发射了10发火箭弹。

朝鲜人民军总参谋部当天发表声明称，一艘韩国海军护卫舰在当天凌晨3时50分左右以打击不明船只为借口，侵犯朝鲜控制的海上军事分界线，朝军过后发射10枚炮弹警告。朝方还指责韩方近期在地面发起了炮击、扩音广播以及侵犯海域等挑衅。

这是韩国尹锡悦政府上台以来，首次发生朝鲜船只被指侵犯北方界线的事。

美国、日本和韩国认为，朝鲜可能即将进行第七次核试验。朝鲜上一次进行核试验是在2017年。

美国副国务卿谢尔曼、日本外交部事务次官森健良和韩国外交部副部长赵贤东26日在东京举行三边会议，这是三国副外长时隔四个月再次会晤。

谢尔曼指朝鲜“肆无忌惮”的行为“严重破坏地区稳定”，并敦促朝鲜“不要进一步挑衅”；赵贤东则说，“韩美日一致认为，如果朝鲜推进第七次核试验，我们一定要做出空前的回应。”