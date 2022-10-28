通胀让麦当劳超值套餐更具吸引力 带动业绩向上

（早报讯）在调高了菜单价格之后，快餐巨无霸麦当劳星期四（10月27日）宣布超出市场分析师预测的季度销售成绩。而且在通货膨胀的笼罩下，现在有越来越多消费者开始对麦当劳超值套餐情有独钟，带动旗下快餐店的客流量显著增加。

和其他快餐连锁店一样，在商品成本飙升之际，麦当劳也被迫提高汉堡包和薯条的价格。尽管如此，它的套餐仍然比许多饮食场所的价格来得便宜。即使消费者的消费能力因通胀减弱，他们对麦当劳产品的需求仍保持在非常健康的水平。

根据麦当劳的业绩报告，在截至9月30日的第三季度，麦当劳全球同店销售额增长9.5%，比Refinitiv根据市场分析师搜集的预估5.8%增长率来得好。由于产品的价格上调，美国为麦当劳的最大市场，其销售额取得了6.1%的季度增长。

根据《经济学人》（Economist）杂志广泛使用的价格指数，麦当劳家喻户晓的巨无霸汉堡在今年6月份的售价是5.15美元，比一年前的4.93美元高。

因为美元走强的影响，麦当劳的季度营业额下降了5%至58亿7000万美元，但仍比市场分析师普遍预测的56亿9000万美元来得高。

麦当劳的季度净利则下降8%至19亿8000万美元，每股盈利是2.68美元。

麦当劳股价隔夜闭市报265.11美元，起8.50美元或3.31%。