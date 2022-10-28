韩军研判朝鲜导弹射程230公里 射高24千米

（早报讯）根据韩国军方探测，朝鲜在星期五（10月28日）中午前后发射的两枚短程弹道导弹，射程约为230公里，射高24千米左右，飞行速度约五马赫。

韩联社报道，韩国联合参谋本部消息称，韩军探测到朝鲜于当地时间28日上午11时59分许至12时18分许（新加坡时间28日上午10时59分许至11时18分许），从江原道的通川郡一带向韩半岛东部海域，发射两枚短程弹道导弹。

韩美情报部门正就导弹的具体参数进行精确分析。

射高24千米的导弹飞行高度低于萨德反导系统的最低拦截高度（50千米），但在PAC-3型“爱国者”导弹的拦截范围之内。然而有专家认为，拦截以五倍音速低空飞行的导弹并非易事。

韩国国防安全论坛秘书长申钟宇认为，朝鲜此举意在最大限度地躲避韩美的探测或拦截系统。

据韩国军方推测，朝鲜当天或向着常用作短程弹道导弹靶标的咸镜北道吉州郡海域的无人岛，发射了上述两枚导弹。通川郡是朝鲜今年首次发射弹道导弹的地点，朝鲜2019年8月曾在此地发射地对地战术导弹。

韩军说，朝鲜当天发射弹道导弹的行为是对韩半岛乃至国际社会和平稳定构成威胁的重大挑衅，公然违反联合国安理会决议，韩方对此予以强烈谴责，并敦促朝鲜立刻停止挑衅。

韩国军方强调，韩美将密切合作，关注朝军动向，同时保持稳固的联防态势。

朝鲜今年以来发射弹道导弹共25次，发射巡航导弹共三次。考虑到韩美将从10月31日至11月4日实施有240余架两国军机参与的大规模联合空中演习“Vigilant Storm”，预计朝鲜在这段期间还会发起挑衅。