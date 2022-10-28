周五美市盘前退低 重点谈科技巨头苹果业绩

星期五（10月28日）重点：

（早报讯）●美国华尔街股市主要股指期货星期五（10月28日）下跌。在电子商务巨头亚马逊（Amazon）对接下来业绩作出疲弱预测后，科技股普遍下跌，这也加剧了投资者对美国经济放缓的担忧。

●在7时截稿时，标准与普尔500指数期货退低20.00点或0.53％，报3787.30点；纳斯达克100指数期货跌110.50点或0.99％，报11081.10点；道琼斯指数期货则跌24.10点，报32009.20点。

●美国股市投资者在稳健的经济数据和喜忧参半的企业业绩之间进行权衡。标准与普尔500指数和纳斯达克指数隔夜均下跌，道琼斯指数则在工业股的支撑下上涨。

●标准与普尔500指数隔夜下跌23.30点，闭市报3807.30点。道琼斯指数则起194.17点，闭市报32033.28点。纳斯达克100指数退低1.88％或214.27点，以11191.63点收市。

●美国股市隔夜的交易一般，交易所的总成交量是113亿6000万股，比过去20天的115亿9000万股平均成交量少。

盘前交易重点：

●亚马逊隔夜收盘后虽然公布了稳健的第三季度盈利，但营业额却比预期来得低。再加上该公司发布了疲弱的第四季度销售预测，导致亚马逊股价在今晚盘前下跌14.44美元，截稿时报96.52美元。

●晶片制造商英特尔（Intel）隔夜盘后下调对全年盈利和营业额的预测，并表示公司要在2023年削减30亿美元成本。英特尔股价星期五盘前上升1.59美元，截稿时报27.86美元。

●根据彭博社报道，美国“女股神”凯西伍德（Cathie Wood）旗下的方舟基金隔夜已把仅剩下的冬海（Sea Limited）股份全部售出。冬海股价在星期五盘前下跌0.78美元，截稿时报48.81美元。

●推特（Twitter Inc）的股票将在星期五（10月28日）停牌。

●下文我们来看看科技巨头苹果（Apple）隔夜发布的最新业绩报告。星期五盘前这只股起1.14美元，截稿时报145.94美元。

●盘前活跃股按序：亚马逊、苹果、英特尔、特斯拉（Tesla）和Meta Platforms。截稿时，这五只活跃股的股价起落参半。

由于经济前景不明确，苹果并没有对截至12月底的季度做出任何业绩预测。（路透社）

苹果（Apple）（纳斯达克证券交易所代码：AAPL）

虽然旗舰的iPhone收入比预期低，但科技巨头苹果隔夜收市后公布的最新季度营业额和每股盈利，仍然都超越华尔街分析师的普遍预测，带动股价在盘后上升0.50美元，报145.30美元。

根据苹果的业绩报告，该公司这个季度的总营业额是901亿美元，同比增长8%，每股盈利则是1.29美元。

苹果的两大营业额来源虽然继续取得显著增长。iPhone方面取得的营业额是426亿美元，苹果服务营业额是192亿美元。苹果旗下的Mac电脑产品线的营业额则达到115亿美元，增长25%。

在全球各个市场当中，日本是唯一一个营业额下降的地区，营业额同比下降4.9%。中港台澳的营业额则增长6.2%，而亚太其他地区的营业额增长最为强劲，达到22.7%。

亚洲的几个新兴市场推动了本地区的销售强劲表现，尤其是印度市场的iPhone销售量更是创下全新的销售记录。泰国、越南和印度尼西亚的iPhone营业额也同比增长超过一倍。

在股价方面，苹果股价开年至今总共下跌了20.44%。如果这只股在接下来两个月没有明显反弹的话，今年可能会是苹果股价自2008年以来表现最差的一年。

尽管如此，苹果首席财务官梅斯特里（Luca Maestri）在业绩文告中说：“虽然宏观经济环境充满挑战和动荡，但我们创纪录的9月季度业绩继续证明我们有能力有效执行任务。”

由于经济前景不明确，苹果并没有对截至12月底的季度做出任何业绩预测。这个年底季度也是有多个假日的季度，通常是苹果销售表现最好的季节。梅斯特里说，由于外汇逆风等因素，苹果预计截至12月底的第四季度营业额同比增长将低过第三季度。

在Tipranks的27名分析师中，有23名给予苹果股“买进”评级，四名给予该股“持守”评级，一年期限平均目标价是183.37美元。以隔夜的144.80美元闭市价计算，分析师认为这只股还有26.64％的向上潜能。