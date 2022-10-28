美国众议院议长佩洛西的丈夫在家中遇袭

（早报讯）美国众议院议长佩洛西的丈夫保罗·佩洛西（Paul Pelosi）星期五（10月28日）清晨在他们位于旧金山的家中遇袭。

据美国有线电视新闻网（CNN）报道，佩洛西的办公室当天发表上述声明。

佩洛西的发言人哈米尔在声明中说，袭击者已被拘留，当局正在调查动机。声明说：“佩洛西先生被送往医院，他在那里正在接受良好的医疗护理，预计将完全康复。”

82岁的保罗·佩洛西拥有一家位于旧金山的房地产和风险投资公司。

声明说：“议长和她的家人感谢有关的前线人员和医务人员，并要求在这个时候保持隐私。”

据美国国会大厦警方称，事发时，众议院议长佩洛西和她的保安正在华盛顿，并说当局正在与联邦调查局和旧金山警方合作进行调查。

美国总统拜登星期五致电佩洛西予以慰问。白宫在声明中说：“总统正在为保罗·佩洛西和佩洛西议长的整个家庭祈祷。今天（星期五）上午，在这次可怕的袭击之后，他打电话给佩洛西议长表达了他的支持。他也对（保罗·佩洛西）预计将完全康复感到欣慰。”

民主党籍的佩洛西经常成为共和党人批评的对象，并经常出现在攻击性广告中。在2021年1月6日美国国会大厦的骚乱中，她的办公室被共和党籍前总统特朗普的支持者洗劫一空。

据媒体报道，2021年1月，佩洛西的家曾被破坏，房子上涂上“取消租金”和“我们想要一切”的字样，车库前还留下了一个猪头。